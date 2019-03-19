После двух подряд фиаско в квалификациях к топ-турнирам сборной Нидерландов, похоже, удалось справиться с тяжелой сменой поколений. «Оранжевые» феерично выступили в группе Лиги наций, опередив Германию и Францию, и теперь с большими амбициями начинают путь на Евро-2020. А как хорошо вы знаете новое поколение «летучих голландцев»?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сборная Нидерландов сильно изменилась за последние годы. Как хорошо вы ее знаете? После двух подряд фиаско в квалификациях к топ-турнирам сборной Нидерландов, похоже, удалось справиться с тяжелой сменой поколений.