«Хочу, чтобы все такси были марки Geely». Почему ставки кредита в 1,9% сохранили только для седана

Заводу «БелДЖИ» было что сказать белорусам, которых волнует один вопрос — сохранится ли льготное кредитование на покупку автомобилей Geely? На пресс-конференции «Результаты, задачи и актуальные вопросы по производству и продажам отечественных автомобилей завода „БелДЖИ“ в 2019 году» представители завода и банков рассказали о ситуации с продажами и кредитами.





2018 год закончился для завода «БелДЖИ» не так уж плохо. Взрывной рост продаж, четвертое место на рынке в абсолютном зачете (3304 авто) и шестое место у Geely Atlas в личном зачете (2315 авто). По данным российского агенства «Автостат» , в прошлом году в России было продано 3352 автомобиля Geely (из них 2739 Geely Atlas). Итого за год — чуть менее 7 тысяч авто.

Конечно, для завода с мощностью выпуска до 60 тысяч авто в год это не так уж много, но в масштабе страны темпы роста неплохие. Да и завод говорит, что все идет по плану. Правда, мало кто сомневается, что стимулятор продаж в Беларуси один — льготный кредит на очень «сладких» условиях под 1,9% в первые два или три года. Как мы уже написали, кредитование на особых условиях сохранится , но под 1,9% будут продавать только седан Emgrand 7. Для кроссоверов ставка выросла до 3,9%. С чем это связано?

На пресс-конференции озвучили причины. Она из них — социальная ответственность. Необходимо было сделать недорогой седан еще более доступным. Также это еще и дает возможность частным предпринимателям покупать их в кредит для работы в такси. Это, возможно, позволит привести службы такси к относительному единообразию.





— 20 марта мы отмечаем первый год партнерской программы с БПС-Сбербанком. Год напряженный, но успешный. Уже 11 200 машин произведено по полному циклу на этот момент. За прошлый год освоили все три модели — два кроссовера и седан. Имеем семь цветов, хотя на момент старта были только черный и белый. Более 65% покупателей — это физлица. И важнейшим компонентом программы продаж является финансовый инструмент, предложенный на рынке. Больше половины физлиц воспользовались кредитом или лизингом. Констатируем, что программу продлеваем на весь 2019 год. В феврале показали Atlas 1.8 Turbo. На эту модификацию повышенный интерес и спрос, будем увеличивать производство. Думаем и над новыми модификациями машин. Возможно, это будет седан GT нового поколения. Соберем сто машин, посмотрим на спрос. Есть компактный кроссовер SX11. Это машина на совершенно новой платформе. Тоже думаем проверить рынок в 2019 году, соберем пилотную партию из машинокоплектов. Если она пойдет, то подготовим производство к 2020, — рассказал Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ», первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь.

Но руководитель завода заметил, что в линейке производства — и так три модели. Ставить четвертую нельзя, поэтому придется убирать одну из существующих.

Больше половины из 11 тысяч произведенных машин ушли в Россию, там растут продажи, уже 50 дилерских центров. У завода есть план выйти в 2019 году на рынки Украины, Польши, Литвы, Молдовы, Сербии. Работа непростая, есть вопросы с сертификацией, но мы будем двигаться в этом направлении.

Спросили у Свидерского и про цены на запчасти. Например, LED-фара стоит 3 тысячи рублей. И.о. директора пояснил, что вопрос стоимости запасных частей находится в поле зрения руководства.

— Если говорить о механизме, то он включает покупку китайских запчастей, дальше идет продажа дилерам и финишная цена для потребителя. Оказалось, что наценка слишком высока. Поэтому мы в феврале дали директиву об ограничении торговых наценок не более 35%. И попросили китайских коллег дать нам такие же цены, что и в Китае. Пока идет процесс согласования. Мы запланировали, что все работы по стоимости запчастей, нормо-часа пройдут селекцию, чтобы цены были обоснованными.

Что касается локализации, то на сегодняшний день задний и передний мост производят на БЕЛАЗе, шины — на «Белшине», в Борисове есть завод по производству сидений, завершаем испытания белорусских генераторов. Сегодня 50% компонентов производится в Беларуси.