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«Хочу, чтобы все такси были марки Geely». Почему ставки кредита в 1,9% сохранили только для седана
Заводу «БелДЖИ» было что сказать белорусам, которых волнует один вопрос — сохранится ли льготное кредитование на покупку автомобилей Geely? На пресс-конференции «Результаты, задачи и актуальные вопросы по производству и продажам отечественных автомобилей завода „БелДЖИ“ в 2019 году» представители завода и банков рассказали о ситуации с продажами и кредитами.
2018 год закончился для завода «БелДЖИ» не так уж плохо. Взрывной рост продаж, четвертое место на рынке в абсолютном зачете (3304 авто) и шестое место у Geely Atlas в личном зачете (2315 авто). По данным российского агенства
Конечно, для завода с мощностью выпуска до 60 тысяч авто в год это не так уж много, но в масштабе страны темпы роста неплохие. Да и завод говорит, что все идет по плану. Правда, мало кто сомневается, что стимулятор продаж в Беларуси один — льготный кредит на очень «сладких» условиях под 1,9% в первые два или три года. Как мы уже написали,
На пресс-конференции озвучили причины. Она из них — социальная ответственность. Необходимо было сделать недорогой седан еще более доступным. Также это еще и дает возможность частным предпринимателям покупать их в кредит для работы в такси. Это, возможно, позволит привести службы такси к относительному единообразию.
Но руководитель завода заметил, что в линейке производства — и так три модели. Ставить четвертую нельзя, поэтому придется убирать одну из существующих.
Больше половины из 11 тысяч произведенных машин ушли в Россию, там растут продажи, уже 50 дилерских центров. У завода есть план выйти в 2019 году на рынки Украины, Польши, Литвы, Молдовы, Сербии. Работа непростая, есть вопросы с сертификацией, но мы будем двигаться в этом направлении.
Спросили у Свидерского и про цены на запчасти. Например, LED-фара стоит 3 тысячи рублей. И.о. директора пояснил, что вопрос стоимости запасных частей находится в поле зрения руководства.
— Если говорить о механизме, то он включает покупку китайских запчастей, дальше идет продажа дилерам и финишная цена для потребителя. Оказалось, что наценка слишком высока. Поэтому мы в феврале дали директиву об ограничении торговых наценок не более 35%. И попросили китайских коллег дать нам такие же цены, что и в Китае. Пока идет процесс согласования. Мы запланировали, что все работы по стоимости запчастей, нормо-часа пройдут селекцию, чтобы цены были обоснованными.
Что касается локализации, то на сегодняшний день задний и передний мост производят на БЕЛАЗе, шины — на «Белшине», в Борисове есть завод по производству сидений, завершаем испытания белорусских генераторов. Сегодня 50% компонентов производится в Беларуси.
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