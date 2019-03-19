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Объединеннный клуб Минска и Могилева объявил название команды, которая выступит в высшей лиге
— Теперь мы можем подтвердить официально то, о чем уже было
По информации
Главным тренером Румбутис значится в бумагах, поданных клубом для прохождения лицензирования. У специалиста есть тренерская лицензия категории Pro, а у Ивана Биончика, который фактически является главным тренером «Дняпро», есть только тренерская лицензия категории «А». Такая лицензия не позволяет возглавлять команды высшей лиги.
Румбутис не будет участвовать в тренировочном процессе, но будет приезжать на матчи и, возможно, приходить на пресс-конференции. Кроме того, в исполком АБФФ специалиста выдвигают как тренера «Дняпро-МЧЗ».
В минувшем сезоне обе команды выступали в высшей лиге чемпионата страны. Чемпион Беларуси 1998 года могилевский «Днепр» по итогам минувшего сезона вылетел в первую лигу. «Луч» сохранил прописку в элите.
Как уточняет
Новый официальный сайт будет располагаться по адресу dniapro.by. До его запуска за новостями команды можно продолжать следить на сайтах fc-luch.by и fcdnepr.by и в паблике vk.com/mogilevskiydnepr.
На следующей неделе планируется встреча с болельщиками. Дата, время и место будет объявлено дополнительно.
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Объединенный клуб, созданный в межсезонье в результате слияния минского «Луча» и могилевского «Днепра», объявил, под каким названием команда будет выступать в...
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