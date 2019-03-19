Объединеннный клуб Минска и Могилева объявил название команды, которая выступит в высшей лиге

Объединенный клуб, созданный в межсезонье в результате слияния минского «Луча» и могилевского «Днепра», объявил, под каким названием команда будет выступать в новом сезоне в высшей лиге чемпионата Беларуси.



Фото: fcdnepr.by

— Теперь мы можем подтвердить официально то, о чем уже было много сказано и написано — минский «Луч» и могилевский «Днепр» в сезон-2019 вступают объединенной командой, которая будет базироваться в Могилеве и называться «Дняпро» (ранее сообщалось, что дружина будет выступать под вывеской «Дняпро-МЧЗ). Домашние матчи команда будет проводить на могилевском стадионе «Спартак», а тренироваться на базе спортивного комплекса «Торпедо». Тренерский штаб будет состоять из Людаса Румбутиса, Ивана Биончика и их помощников, сообщается на сайте fcdnepr.by .

По информации Tribuna.com , Людас Румбутис формально будет главным тренером «Дняпро».

Главным тренером Румбутис значится в бумагах, поданных клубом для прохождения лицензирования. У специалиста есть тренерская лицензия категории Pro, а у Ивана Биончика, который фактически является главным тренером «Дняпро», есть только тренерская лицензия категории «А». Такая лицензия не позволяет возглавлять команды высшей лиги.

Румбутис не будет участвовать в тренировочном процессе, но будет приезжать на матчи и, возможно, приходить на пресс-конференции. Кроме того, в исполком АБФФ специалиста выдвигают как тренера «Дняпро-МЧЗ».

В минувшем сезоне обе команды выступали в высшей лиге чемпионата страны. Чемпион Беларуси 1998 года могилевский «Днепр» по итогам минувшего сезона вылетел в первую лигу. «Луч» сохранил прописку в элите.

Как уточняет fcdnepr.by , юношеские команды «Днепра» и «Луча», которые участвуют в юношеских первенствах республики, продолжат выступление в весенней части. Новая эмблема клуба будет представлена в ближайшее время.

Новый официальный сайт будет располагаться по адресу dniapro.by. До его запуска за новостями команды можно продолжать следить на сайтах fc-luch.by и fcdnepr.by и в паблике vk.com/mogilevskiydnepr.

На следующей неделе планируется встреча с болельщиками. Дата, время и место будет объявлено дополнительно.