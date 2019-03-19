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В Гомеле продали туалет, к которому возник неожиданный интерес. Угадайте, за сколько?
Выставленный за одну базовую общественный туалет в центре Гомеля, построенный еще в советские времена, неожиданно оказался востребованным — на электронных торгах на него претендовали 11 покупателей. Угадайте, за сколько его купили?
Общественный туалет пополнил список необычных сооружений, выставленных на продажу с аукциона. Раньше, напомним, на электронные торги уже выставлялись морг в Бобруйске и костел в Гродно.
На торгах, которые прошли 19 марта на площадке
Теперь новому владельцу предстоит выполнить ряд обязательных условий. Прежде всего, нужно будет реконструировать бывший «клозет» либо снести его и построить новый объект для ведения предпринимательской деятельности. При этом все работы по реконструкции или сносу здания туалета надлежит завершить в течение не более трех лет с даты заключения договора купли-продажи.
Кроме того, до исполнения условий договора приобретенный объект недвижимости запрещается отчуждать или передавать в залог, а о ходе мероприятий по введению здания в хозяйственный оборот нужно будет ежеквартально направлять в Гомельский горисполком.
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Продано одно из самых необычных сооружений за историю электронных торгов.
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