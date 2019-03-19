Сергей Шнуров заявил, что больше не будет давать концерты

Сегодня лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем аккаунте в Instagram сообщил о том, что прекращает гастрольную деятельность и объявил даты прощального тура.





Шнуров написал, что даст несколько концертов в России летом и осенью. Сергей сопроводил пост стихотворением, в котором рассуждает о том, что двадцать лет он сочиняет одну и ту же х***ю.

«Этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», — написал музыкант.

Напомним, «Ленинград» даст большой концерт в «Минск-Арене» уже пятого апреля.

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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Григория Лепса , который пройдет 22 марта в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены как раз 22 марта.