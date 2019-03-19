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Сергей Шнуров заявил, что больше не будет давать концерты
Сегодня лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем
Шнуров написал, что даст несколько концертов в России летом и осенью. Сергей сопроводил пост стихотворением, в котором рассуждает о том, что двадцать лет он сочиняет одну и ту же х***ю.
«Этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», — написал музыкант.
Напомним, «Ленинград» даст большой концерт в «Минск-Арене» уже пятого апреля.
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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
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Сегодня лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем аккаунте в Instagram сообщил о том, что прекращает гастрольную деятельность и объявил даты прощального...
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