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Сергей Шнуров заявил, что больше не будет давать концерты

20.03.2019 13:24 — Разное | Tut.by  
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Сегодня лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем аккаунте в Instagram сообщил о том, что прекращает гастрольную деятельность и объявил даты прощального тура.


Шнуров написал, что даст несколько концертов в России летом и осенью. Сергей сопроводил пост стихотворением, в котором рассуждает о том, что двадцать лет он сочиняет одну и ту же х***ю.

«Этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», — написал музыкант.

Напомним, «Ленинград» даст большой концерт в «Минск-Арене» уже пятого апреля.

Купить билет на «Ленинград» по ссылке (срочно)

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***

16 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Григория Лепса, который пройдет 22 марта в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены как раз 22 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем аккаунте в Instagram сообщил о том, что прекращает гастрольную деятельность и объявил даты прощального...
 
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