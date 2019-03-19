Фитнес-блогер и мама четверых детей показала, как менялось ее тело за девять лет

Тренер Бриана Кристина из США — мама четверых детей (и сейчас она беременна пятым). Фитнес-блогер поделилась снимками того, каким было ее тело в 2011 году после рождения третьего ребенка и как менялось с тех пор, пишет Shape.com .



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В 2011 году после рождения третьего ребенка Бриана Кристина весила 92 кг. За год она похудела на 45 кг — и создала онлайн-сообщество для молодых мам, которые хотят тренироваться. В 2014 году блогер весила 56 кг — а с четвертой беременностью поправилась до 95 кг. К 2018 году весы показывали 66 кг — а теперь, на восьмом месяце пятой беременности, снова 95 кг.

— Сейчас, когда вот-вот появится на свет пятый ребенок, люди пишут мне с вопросами: какой будет моя фитнес-цель после? Вернусь ли я к тому телу, которое было после рождения Финли? Или Арвин? Но моя цель станет следующей — заботиться о своем теле и уважать его. Я не буду спешить похудеть, чтобы получить социальное одобрение «о, ты вернула свою фигуру!». Потому что ничто во мне не определяется цифрой на весах или размером одежды. Мое тело отличается от того, что было в 2011 году — но это не значит, что оно стало хуже.