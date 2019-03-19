ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Противодействие корпоративному мошенничеству. FORENSIС

20.03.2019 13:33 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Противодействие корпоративному мошенничеству. FORENSIС
Противодействие корпоративному мошенничеству. FORENSIС

Как обезопасить компанию и противодействовать корпоративному мошенничеству поговорим с экспертами в рамках Двухдневного интенсива по безопасности бизнеса: «Противодействие корпоративному мошенничеству. FORENSIС», Генеральным партнером которого выступает Первый белорусский веб-сервис поиска, комплексной проверки и мониторинга контрагентов - Kartoteka.by.

  • Дата: 4-5 апреля 2019 г.
  • Время: 9.30 – 18.00
  • Место: Crowne Plaza Minsk Hotel (ул. Кирова, 13)

Что мы готовим для участников?

  • 2 дня погружения в тему безопасности бизнеса
    •  Масштабная конференция 4 апреля 2019 г.
    •  Закрытый интенсив 5 апреля 2019 г.
  • 6 тематических блоков об оценке рисков, защите компании от корпоративных мошенничеств, корпоративной разведке и расследовании инцидентов, наладке бизнес процессов, построении эффективной службы безопасности и кибер-безопасности бизнеса
  • 12+ экспертов из Беларуси, Украины и России
  • 200 участников, отвечающих за безопасность бизнеса по всем направлениям
  • 50+ кейсов по противодействию мошенничеству из практики

Формат

4 апреля 2019 г. - Масштабная конференция

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как обезопасить компанию и противодействовать корпоративному мошенничеству поговорим с экспертами в рамках Двухдневного интенсива по безопасности бизнеса:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Врач рассказал о состоянии девочки, отравившейся угарным газом в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика