|
Противодействие корпоративному мошенничеству. FORENSIС
Как обезопасить компанию и противодействовать корпоративному мошенничеству поговорим с экспертами в рамках Двухдневного интенсива по безопасности бизнеса: «Противодействие корпоративному мошенничеству. FORENSIС», Генеральным партнером которого выступает
Что мы готовим для участников?
Формат
4 апреля 2019 г. - Масштабная конференция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как обезопасить компанию и противодействовать корпоративному мошенничеству поговорим с экспертами в рамках Двухдневного интенсива по безопасности бизнеса:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)