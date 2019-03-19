Белорусская таможня пресекла незаконный ввоз в РФ более 200 тыс. цветов

Свыше 20 попыток незаконного ввоза цветов на территорию Евразийского экономического союза пресечено гродненскими таможенниками в феврале-марте 2019 года, сообщили в Государственном таможенном комитете.

"Общее количество незаявленных цветов, а это преимущественно розы, - более 200 тыс. штук. Экономия субъектов хозяйствования на платежах составила бы в общем более Br30 тыс.", - отметили в ГТК.

По информации комитета, наиболее крупные партии выявлены в пунктах пропуска "Брузги" и "Бенякони", через которые транспортные средства российских перевозчиков следовали в адрес российских получателей. В грузовых отсеках автомобилей "MercedesBenz" и "Volvo» оказались "лишние" 35 тыс. цветов и 68 тыс. соответственно. Общая оценочная стоимость этого незаявленного товара составила порядка Br63 тыс.

По всем выявленным фактам таможней начаты административные процессы в соответствии со ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

Вместе с тем, продолжили в ГТК, одновременно имели место и факты незаконного ввоза цветов из России в Беларусь. Так, витебские таможенники совместно с сотрудниками Лиозненского РОВД вблизи российско-белорусской границы в н.п. Заольша выявили попытку перемещения свежесрезанных цветов без необходимых сопроводительных документов. В грузовом отсеке автомобиля "Citroёn" перемещалось более 17,5 тыс. роз и альстромерий.

Аналогичная ситуация произошла и в Могилевском регионе. Отделом по борьбе с контрабандой Могилевской таможни в Климовичском районе пресечена попытка незаконного перемещения из Российской Федерации почти 2,4 тыс. свежих цветов. Продукция перемещалась в транспортном средстве "ГАЗель", зарегистрированном на территории Российской Федерации.

"У водителей отсутствовали товаросопроводительные документы, в том числе и фитосанитарные сертификаты", - подчеркнули в ведомстве.

В обоих случаях начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения без конфискации.