ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская таможня пресекла незаконный ввоз в РФ более 200 тыс. цветов

20.03.2019 12:53 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Свыше 20 попыток незаконного ввоза цветов на территорию Евразийского экономического союза пресечено гродненскими таможенниками в феврале-марте 2019 года, сообщили в Государственном таможенном комитете.

"Общее количество незаявленных цветов, а это преимущественно розы, - более 200 тыс. штук. Экономия субъектов хозяйствования на платежах составила бы в общем более Br30 тыс.", - отметили в ГТК.

По информации комитета, наиболее крупные партии выявлены в пунктах пропуска "Брузги" и "Бенякони", через которые транспортные средства российских перевозчиков следовали в адрес российских получателей. В грузовых отсеках автомобилей "MercedesBenz" и "Volvo» оказались "лишние" 35 тыс. цветов и 68 тыс. соответственно. Общая оценочная стоимость этого незаявленного товара составила порядка Br63 тыс.

По всем выявленным фактам таможней начаты административные процессы в соответствии со ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

Вместе с тем, продолжили в ГТК, одновременно имели место и факты незаконного ввоза цветов из России в Беларусь. Так, витебские таможенники совместно с сотрудниками Лиозненского РОВД вблизи российско-белорусской границы в н.п. Заольша выявили попытку перемещения свежесрезанных цветов без необходимых сопроводительных документов. В грузовом отсеке автомобиля "Citroёn" перемещалось более 17,5 тыс. роз и альстромерий.

Аналогичная ситуация произошла и в Могилевском регионе. Отделом по борьбе с контрабандой Могилевской таможни в Климовичском районе пресечена попытка незаконного перемещения из Российской Федерации почти 2,4 тыс. свежих цветов. Продукция перемещалась в транспортном средстве "ГАЗель", зарегистрированном на территории Российской Федерации.

"У водителей отсутствовали товаросопроводительные документы, в том числе и фитосанитарные сертификаты", - подчеркнули в ведомстве.

В обоих случаях начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения без конфискации.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свыше 20 попыток незаконного ввоза цветов на территорию Евразийского экономического союза пресечено гродненскими таможенниками в феврале-марте 2019 года, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко объявил выговор губернатору Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика