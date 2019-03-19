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Главы правительств ЕАЭС встретятся 30 апреля в Ереване
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 30 апреля в Ереване.
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, тематику предстоящей встречи глав правительств ЕАЭС обсудили в телефонном разговоре премьер Дмитрий Медведев и его армянский коллега Никол Пашинян.
Обсуждались также актуальные вопросы российско-армянских отношений, говорится в сообщении.
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Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 30 апреля в Ереване. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, тематику предстоящей встречи глав...
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