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Названа самая счастливая страна в мире

20.03.2019 13:18 — Разное | Ежедневник  
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Названа самая счастливая страна в мире

Самой счастливой страной в мире второй год подряд становится Финляндия. Такие данные содержатся в ежегодном рейтинге World Happiness Report 2019.

Эксперты исследовали, насколько счастливы люди 156 стран мира.

Рейтинг учитывал собственные оценки людьми их жизни, а также доходы населения, продолжительность жизни, восприятие коррупции, социальную поддержку государства, свободу выбора и др. Каждый из показателей оценивали по 10-балльной шкале, а затем высчитывали средний для страны балл.

Беларусь в этом списке оказалась только на 81-м месте. Среди соседних стран более высокое место в рейтинге у Польши (40), Литвы (42), Латвии (53) и России (68). Украина по уровню счастья занимает 133-е место в мире.

В пятерку самых счастливых стран вошли Дания, Норвегия, Исландия и Нидерланды. А в топ-10 оказались Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.

На последнем месте в рейтинге оказался Южный Судан.

 
 
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Самой счастливой страной в мире второй год подряд становится Финляндия. Такие данные содержатся в ежегодном рейтинге World Happiness Report 2019.
 
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