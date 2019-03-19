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Глава ФСЗН - про пересмотр взносов в фонд, выплату больничных, дотации на пособия и самозанятых

20.03.2019 13:50 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси рассматривается вопрос об изменении взносов в ФСЗН рассматривается, но о сроках и окончательном решении пока говорить рано. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции управляющая фондом социальной защиты населения Наталия Павлюченко. При этом подходы к оплате больничных сейчас не намерены изменять.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Процент отчислений в ФСЗН пока не меняется

— В настоящее время мы этот вопрос рассматриваем, но еще рано говорить, будем ли его закрывать или продолжать изучать. Про сроки говорить еще рано, пока ФСЗН проводит расчеты и анализирует поступающую информацию, — рассказывала Наталия Павлюченко.

Ранее сообщалось, что в Беларуси могут рассмотреть вопрос отчислений в ФСЗН. Среди причин, по которым власти задумались о пересмотре отчислений в фонд, — наша страна сегодня проигрывает государствам ЕАЭС по налоговой нагрузке.

Минфин ранее предлагал снизить нагрузки по взносам в ФСЗН для предприятий.

Тему пересмотра взносов в ФСЗН поднимают не в первый раз. В Минэкономики еще в 2011 году заявляли, что правительство Беларуси готово пойти на сокращение пенсионной нагрузки на фонд заработной платы предприятий. Однако уточняли, что процесс перераспределения пенсионной нагрузки с нанимателей на работников займет много времени. Представители бизнес-сообщества предполагали, что, при заинтересованности со стороны государства, это можно сделать довольно быстро.

Сейчас работник в Беларуси отчисляет в ФСЗН 1% от своей зарплаты, наниматель уплачивает еще 34% процента.

Больничные будем получать по-старому

Ранее озвучивалось, что для снижения расходов ФСЗН могут изменить подходы к оплате больничных. В частности, делать выплаты в связи с общим заболеванием или травмой только с четвертого дня временной нетрудоспособности. Причиной такого предложения стал рост расходов на пособия.

В настоящее время этот вопрос не рассматривается, уточнила глава ФСЗН Наталия Павлюченко.

Каким регионам выделяли дотации на выплату пособий

За прошлый год по предварительным итогам бюджет фонда исполнен с профицитом. В сумме это 314,9 млн рублей.

— Если смотреть в разрезе областей, то только Минск смог полностью обеспечить выплату пособий своими поступающими средствами — обеспеченность более 151,2%. Все остальные регионы республики были дотационными. Наименьшая обеспеченность собственными средствами в Могилевской области — 67,1%, потом идет Витебская область — 69,2%, потом Брестская — 73,1%. Почти обеспечена собственными средствами для выплаты пенсий и пособий Минская область — 98,6%.

Если рассматривать в разрезе районов, то обеспеченными являются только 25 районов.

Какая сумма задолженности в ФСЗН?

В 2018 году задолженность по платежам в бюджет фонда среди юрлиц составила 24,7 миллиона рублей. Наибольшая задолженность у Витебской области — 15,5 миллиона рублей.

Долги двух самых крупных неплательщиков в ФСЗН превысили 1 миллион долларов

— Что касается задолженности среди ИП, по состоянию на 1 января 2019 года она составила 11,1 млн рублей. Также охраняется тенденция роста задолженности предприятий, которые находятся в стадии ликвидации или банкротства — сумма составила 59,9 млн рублей, — уточнила Наталия Павлюченко.

Сколько самозанятых белорусов решили копить на пенсию через ФСЗН

С начала этого года индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам разрешили платить взносы в ФСЗН пропорционально отработанному времени.
Такое право у них появилось после принятия указа указа № 500 «О государственном социальном страховании»

За два месяца более 100 человек стало на учет в органах фонда и планирует уплачивать взносы в его бюджет, привела статистику Наталия Павлюченко.

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Теги: Минск
 
 
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Наталия Павлюченко рассказала на пресс-конференции об уплате страховых взносов в ФСЗН.
 
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