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Глава ФСЗН - про пересмотр взносов в фонд, выплату больничных, дотации на пособия и самозанятых
В Беларуси рассматривается вопрос об изменении взносов в ФСЗН рассматривается, но о сроках и окончательном решении пока говорить рано. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции управляющая фондом социальной защиты населения Наталия Павлюченко. При этом подходы к оплате больничных сейчас не намерены изменять.
Процент отчислений в ФСЗН пока не меняется
— В настоящее время мы этот вопрос рассматриваем, но еще рано говорить, будем ли его закрывать или продолжать изучать. Про сроки говорить еще рано, пока ФСЗН проводит расчеты и анализирует поступающую информацию, — рассказывала Наталия Павлюченко.
Ранее
Минфин ранее
Тему пересмотра взносов в ФСЗН
Сейчас работник в Беларуси отчисляет в ФСЗН 1% от своей зарплаты, наниматель уплачивает еще 34% процента.
Больничные будем получать по-старому
Ранее озвучивалось, что для снижения расходов ФСЗН могут
В настоящее время этот вопрос не рассматривается, уточнила глава ФСЗН Наталия Павлюченко.
Каким регионам выделяли дотации на выплату пособий
За прошлый год по предварительным итогам бюджет фонда исполнен с профицитом. В сумме это 314,9 млн рублей.
— Если смотреть в разрезе областей, то только Минск смог полностью обеспечить выплату пособий своими поступающими средствами — обеспеченность более 151,2%. Все остальные регионы республики были дотационными. Наименьшая обеспеченность собственными средствами в Могилевской области — 67,1%, потом идет Витебская область — 69,2%, потом Брестская — 73,1%. Почти обеспечена собственными средствами для выплаты пенсий и пособий Минская область — 98,6%.
Если рассматривать в разрезе районов, то обеспеченными являются только 25 районов.
Какая сумма задолженности в ФСЗН?
В 2018 году задолженность по платежам в бюджет фонда среди юрлиц составила 24,7 миллиона рублей. Наибольшая задолженность у Витебской области — 15,5 миллиона рублей.
— Что касается задолженности среди ИП, по состоянию на 1 января 2019 года она составила 11,1 млн рублей. Также охраняется тенденция роста задолженности предприятий, которые находятся в стадии ликвидации или банкротства — сумма составила 59,9 млн рублей, — уточнила Наталия Павлюченко.
Сколько самозанятых белорусов решили копить на пенсию через ФСЗН
С начала этого года индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам
За два месяца более 100 человек стало на учет в органах фонда и планирует уплачивать взносы в его бюджет, привела статистику Наталия Павлюченко.
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Наталия Павлюченко рассказала на пресс-конференции об уплате страховых взносов в ФСЗН.
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