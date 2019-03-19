Спортплощадка для детей-сирот: когда спорт – не прихоть, а возможность встать на ноги





В Волковысском детском доме 56 воспитанников, у всех без исключения – 2-3 группа здоровья

Большинство из нихимеетинтеллектуальную недостаточность, которая, помимо отставания в умственном развитии, сочетается с различными физическими нарушениями (сколиозы, болезни суставов и т.д.), у 23 из них есть группа инвалидности.

Спорт для этих ребят – это не поход в тренажерный зал, когда появился свободный вечер, а ежедневные занятия и труд ради надежды на здоровое будущее.

Мы хотим создать место, где в любую погоду дети и подростки, воспитывающиеся в детском доме, смогут регулярно заниматься спортомна свежем воздухе вместе. Это позволит ребятамсохранить здоровье, выпрямить спину и встать нормально на ноги, добиться успеха и поднять самооценку, и доказать себе и другим, что каждый способен стать лучше.

Когда трудно делать простые вещи…

Свернуть направо, не пролить на себя чашку, не шаркать ногами, завязывать ботинки или застегивать пуговицы – проще простого для обычного подростка. Но детям с интеллектуальной недостаточностью это дается не легко. Проблемы с пространственнойориентаций, выражением и контролем эмоций, слабая память, нарушение координации… все это делает сложной жизнь ребенка в обществе, в котором после 18 он сможет рассчитывать только на себя.

Таким детям помогают с помощью коррекционных программ, одно из ведущих мест в которых занимает физическая культура и спорт.Регулярные совместные занятия помогают детям научиться «чувствовать плечо», облегчаютпсихологическую адаптацию, снижают стресс, повышают уровень самооценки, улучшают качество жизни детей с инвалидностью.







Красницкая Виктория Петровна (педагог-психолог ГУО «Волковысский детских дом»):

– У всех без исключения детей 2-3 группа здоровья, –рассказывает Виктория Петровна.– Практически у всех –сколиозы, проблемы с суставами, парезы (снижение мышечной силы с ограничением объема произвольных движений). На психическом уровне дети с интеллектуальной недостаточностью зачастую неумеют контролировать свои эмоции, имеют слабо развитое логическое мышление и сложности в построении причинно-следственных связей.

Спорт будет корректировать негативные последствия интеллектуальной недостаточности – выравнивать эмоции, улучшать настроение, снижать стресс. Занятия помогут детям улучшить физические показатели, выработать правильный стереотип поведения, направить свою энергию не на негативные эмоции и выпады, свойственные данному диагнозу, а в русло оздоровления и физической активности.

Где заниматься?

В Волковысском детском доме есть спортивный зал, но нет тренажеров, на которых под постоянным контролем тренера ребята могли бы каждый день заниматься и иметь положительную динамику физического и, как следствие, психического состояния, а ведь они очень к этому стремятся.

44 воспитанника из 56 – это мальчики подросткового возраста, и они всем сердцем хотят быть здоровыми, красивыми и спортивными.Все, что им нужно, это тренажерная площадка на свежем воздухе, где они смогли бы заниматься в любую погоду.





– Я – Владик, и я живу в детском доме. У нас очень красиво. У нас есть уютный двор, где каждый находит себе место. Но мне бы очень бы хотелось, чтобы у нас была своя спортивная площадка, где я и мои друзья проводили бы свое свободное время, занимались спортом и укрепляли здоровье.

– Меня зовут Максим. Мне 16 лет. В этом году я заканчиваю 9 класс. Мы в свободное от учебы время занимаемся спортом, играем в футбол, волейбол. В зимнее время мы много времени проводим в спортивном зале. Я очень хотел бы, чтобы у меня и моих друзей появилась возможность заниматься на уличных тренажерах.

Уличная тренажерная площадка – дело незамысловатое, но эти снаряды, на которых дети в любое свободное время смогут вместе заниматься и укреплять здоровье, станут для них реабилитационным пространством.

Букина Наталья Станиславовна, заведующая детским стационарным отделением УЗ «Гродненский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»:

Умственная отсталость проявляется не только в нарушении познавательной деятельности, но часто и в незрелости эмоциональной сферы, в сочетании с поведенческими нарушениями.

После учебных занятий ребенок с гиперактивностью, неусидчивостью, импульсивностью нуждается в физических нагрузках.

Физические упражнения благотворно влияют на развитие психики, повышают уровень общей физической подготовленности, помогают снимать чрезмерное беспокойство, эмоциональное напряжение, тревогу, развивают волевые качества. Занятия на тренажерах способны скорректировать и компенсировать физические недостатки и оздоровить детей.

О правде жизни и будущем…

Слабые в интеллектуальном плане дети не могут освоить программу общеобразовательной школы и обучаются по иной, облегченной программе. Они не могут проявить себя в умственной деятельности. Вот почему для них важно найти другую область, в которой они будут успешны. Это повысит их значимость и самооценку, даст возможность проявить себя.

– Меня зовут Андрей. Мне 15 лет. Я воспитываюсь в Волковысском детском доме. Учусь в 9 классе. Не очень хорошо, но я стараюсь. Я очень люблю спорт. Зимой мы катаемся на лыжах, а летом играем в футбол. Мне нравится заниматься спортом. Занятия спортом снимают усталость, и вообще спорт – это для настоящих мужчин…

Занятия спортом помогут ребятам не только вырасти в своих глазах и глазах окружающих, проявить свои способности, научиться общаться на равных со сверстниками, но и подготовят их физически к дальнейшей трудовой деятельности.







Из-заинтеллектуальной недостаточности эти дети не могут поступать на специальности, требующие хорошего интеллектуального развития. Часть из них по окончании вспомогательной школы-интерната идет работать дальше по освоенным за время учебы профессиям, таким как «Рабочий зеленого строительства. Цветовод», «Садовод. Овощевод». Ребята так же поступают в УО «ГГПТК БОН» (колледж социального обслуживания населения), по таким специальностям как обувщик, портной и др. Многие потом идут работать в отрасли сельского хозяйства, связанные с посевом и уборкой сельскохозяйственных культур, уходом за рогатым скотом.

Все виды деятельности, не связанные с интеллектуальной работой, физически тяжелы и требуют хорошей физической подготовки и выносливости. Поэтому ребятам нужно не только по возможности справится с проблемами опорно-двигательного аппарата, но и физически себя укрепить.

Пирогова Лариса Александровна, зав.кафедрой медицинской реабилитации ГУО «Гродненский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук, профессор, мастер спорта СССР:

Большая часть заболеваний нервной системы, травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой различной степени двигательные дефекты. Для борьбы с ними применяется кинезотерапия– метод немедикаментозной терапии, использующий средства физической культуры с лечебно-профилактической целью.

Благодаря систематической мышечной деятельности не только увеличивается мышечный корсет, но и кости становятся более прочными, суставы становятся более подвижными, повышается выносливость и аэробная способность, увеличивается дыхательный объем, улучшается кровообращение.

Таким образом, создание тренажерной площадки на свежем воздухе будет способствовать улучшению психической деятельности ребенка, функции сердечно-сосудистой и неровной систем, повышать иммунитет, а значит будет полезно для лечения, оздоровления и реабилитации детей с интеллектуальным дефицитом.

«Я хочу поверить в себя»

Для детей-сирот, от которых отказались самые близкие в мире люди, очень важно поверить в себя, воспитывать силу воли и стремление к победе. А занятия физкультурой и споротом способны создать ситуацию успеха для каждого. Ведь тут не нужны какие-то особенные интеллектуальные способности или бюджет… все что нужно – это заниматься, и результат не заставит себя ждать. Глядя на свои успехи, у каждого человека возрастает вера в себя и самооценка, улучшается настроение, появляется оптимизм. Ведь ты своими глазами видишь, чего достиг своим трудом. Видят это и окружающие. А для ребенка, который не может догнать в учебе сверстников, не может показать свою смекалку или интеллект, очень важно знать, что есть область, в которой он тоже может быть лучшим, может проявить себя. И что даже физические недуги могут отступить, если стараться и идти к своей цели.

«Центр помощи Вера» просит всех неравнодушных людей откликнуться и принять участие в строительстве уличной тренажерной площадкидля детей-сирот стоимостью 13123 руб. 33копейки.







Вы можете помочь, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – СпортСироты:

1. Банковский благотворительный счет:

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БИК (SWIFT): AKBBBY21400.

благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000.

2. Система «Расчет» (ЕРИП):

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

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+ Благотворительность, общественные объединения

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> ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА.

В открывшейся платежной форме нужно указать сумму пожертвования, ввести фамилию и инициалы и – подтвердить данный платеж.

Вы можете сделать пожертвование и более простым способом. Для этого выберите «Оплата в ЕРИП по коду услуги», введите код оплаты – 239395 и подтвердите проведение платежа.

3. USSD-запрос.

Для абонентов МТС доступна услуга USSD-запроса.

Для этого Вам необходимо набрать *222*24# (нажать «Вызов»).

В открывшемся окне «Пожертвовать 2 BYN разово» написать «1» выбрать «Отправить/Позвонить».

После этого со счета абонентов МТС автоматически спишется сумма в 2 белорусских рубля.

4. SMS-пожертвование.

Если Вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то Вы можете совершить пожертвование, отправив SMS на короткий номер 553 следующего содержания:

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