ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спортплощадка для детей-сирот: когда спорт – не прихоть, а возможность встать на ноги

20.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Спортплощадка для детей-сирот: когда спорт – не прихоть, а возможность встать на ноги

В Волковысском детском доме 56 воспитанников, у всех без исключения – 2-3 группа здоровья

Большинство из нихимеетинтеллектуальную недостаточность, которая, помимо отставания в умственном развитии, сочетается с различными физическими нарушениями (сколиозы, болезни суставов и т.д.), у 23 из них есть группа инвалидности.

Спорт для этих ребят – это не поход в тренажерный зал, когда появился свободный вечер, а ежедневные занятия и труд ради надежды на здоровое будущее.

Мы хотим создать место, где в любую погоду дети и подростки, воспитывающиеся в детском доме, смогут регулярно заниматься спортомна свежем воздухе вместе. Это позволит ребятамсохранить здоровье, выпрямить спину и встать нормально на ноги, добиться успеха и поднять самооценку, и доказать себе и другим, что каждый способен стать лучше.

Когда трудно делать простые вещи…

Свернуть направо, не пролить на себя чашку, не шаркать ногами, завязывать ботинки или застегивать пуговицы – проще простого для обычного подростка. Но детям с интеллектуальной недостаточностью это дается не легко. Проблемы с пространственнойориентаций, выражением и контролем эмоций, слабая память, нарушение координации… все это делает сложной жизнь ребенка в обществе, в котором после 18 он сможет рассчитывать только на себя.

Таким детям помогают с помощью коррекционных программ, одно из ведущих мест в которых занимает физическая культура и спорт.Регулярные совместные занятия помогают детям научиться «чувствовать плечо», облегчаютпсихологическую адаптацию, снижают стресс, повышают уровень самооценки, улучшают качество жизни детей с инвалидностью.

 
Спортплощадка для детей-сирот: когда спорт – не прихоть, а возможность встать на ноги
Спортплощадка для детей-сирот: когда спорт – не прихоть, а возможность встать на ноги

Красницкая Виктория Петровна (педагог-психолог ГУО «Волковысский детских дом»):

– У всех без исключения детей 2-3 группа здоровья, –рассказывает Виктория Петровна.– Практически у всех –сколиозы, проблемы с суставами, парезы (снижение мышечной силы с ограничением объема произвольных движений). На психическом уровне дети с интеллектуальной недостаточностью зачастую неумеют контролировать свои эмоции, имеют слабо развитое логическое мышление и сложности в построении причинно-следственных связей.

Спорт будет корректировать негативные последствия интеллектуальной недостаточности – выравнивать эмоции, улучшать настроение, снижать стресс. Занятия помогут детям улучшить физические показатели, выработать правильный стереотип поведения, направить свою энергию не на негативные эмоции и выпады, свойственные данному диагнозу, а в русло оздоровления и физической активности.

Где заниматься?

В Волковысском детском доме есть спортивный зал, но нет тренажеров, на которых под постоянным контролем тренера ребята могли бы каждый день заниматься и иметь положительную динамику физического и, как следствие, психического состояния, а ведь они очень к этому стремятся.

44 воспитанника из 56 – это мальчики подросткового возраста, и они всем сердцем хотят быть здоровыми, красивыми и спортивными.Все, что им нужно, это тренажерная площадка на свежем воздухе, где они смогли бы заниматься в любую погоду.

Спортплощадка для детей-сирот: когда спорт – не прихоть, а возможность встать на ноги

– Я – Владик, и я живу в детском доме. У нас очень красиво. У нас есть уютный двор, где каждый находит себе место. Но мне бы очень бы хотелось, чтобы у нас была своя спортивная площадка, где я и мои друзья проводили бы свое свободное время, занимались спортом и укрепляли здоровье.

 Меня зовут Максим. Мне 16 лет. В этом году я заканчиваю 9 класс. Мы в свободное от учебы время занимаемся спортом, играем в футбол, волейбол. В зимнее время мы много времени проводим в спортивном зале. Я очень хотел бы, чтобы у меня и моих друзей появилась возможность заниматься на уличных тренажерах.

Уличная тренажерная площадка – дело незамысловатое, но эти снаряды, на которых дети в любое свободное время смогут вместе заниматься и укреплять здоровье, станут для них реабилитационным пространством.

Букина Наталья Станиславовна, заведующая детским стационарным отделением УЗ «Гродненский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»:

Умственная отсталость проявляется не только в нарушении познавательной деятельности, но часто и в незрелости эмоциональной сферы, в сочетании с поведенческими нарушениями.

После учебных занятий ребенок с гиперактивностью, неусидчивостью, импульсивностью нуждается в физических нагрузках.

Физические упражнения благотворно влияют на развитие психики, повышают уровень общей физической подготовленности, помогают снимать чрезмерное беспокойство, эмоциональное напряжение, тревогу, развивают волевые качества. Занятия на тренажерах способны скорректировать и компенсировать физические недостатки и оздоровить детей.

О правде жизни и будущем…

Слабые в интеллектуальном плане дети не могут освоить программу общеобразовательной школы и обучаются по иной, облегченной программе. Они не могут проявить себя в умственной деятельности. Вот почему для них важно найти другую область, в которой они будут успешны. Это повысит их значимость и самооценку, даст возможность проявить себя.

 Меня зовут Андрей. Мне 15 лет. Я воспитываюсь в Волковысском детском доме. Учусь в 9 классе. Не очень хорошо, но я стараюсь. Я очень люблю спорт. Зимой мы катаемся на лыжах, а летом играем в футбол. Мне нравится заниматься спортом. Занятия спортом снимают усталость, и вообще спорт – это для настоящих мужчин…

Занятия спортом помогут ребятам не только вырасти в своих глазах и глазах окружающих, проявить свои способности, научиться общаться на равных со сверстниками, но и подготовят их физически к дальнейшей трудовой деятельности.

Спортплощадка для детей-сирот: когда спорт – не прихоть, а возможность встать на ноги
Спортплощадка для детей-сирот: когда спорт – не прихоть, а возможность встать на ноги

Из-заинтеллектуальной недостаточности эти дети не могут поступать на специальности, требующие хорошего интеллектуального развития. Часть из них по окончании вспомогательной школы-интерната идет работать дальше по освоенным за время учебы профессиям, таким как «Рабочий зеленого строительства. Цветовод», «Садовод. Овощевод». Ребята так же поступают в УО «ГГПТК БОН» (колледж социального обслуживания населения), по таким специальностям как обувщик, портной и др. Многие потом идут работать в отрасли сельского хозяйства, связанные с посевом и уборкой сельскохозяйственных культур, уходом за рогатым скотом.

Все виды деятельности, не связанные с интеллектуальной работой, физически тяжелы и требуют хорошей физической подготовки и выносливости. Поэтому ребятам нужно не только по возможности справится с проблемами опорно-двигательного аппарата, но и физически себя укрепить.

Пирогова Лариса Александровна, зав.кафедрой медицинской реабилитации ГУО «Гродненский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук, профессор, мастер спорта СССР:

Большая часть заболеваний нервной системы, травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой различной степени двигательные дефекты. Для борьбы с ними применяется кинезотерапия– метод немедикаментозной терапии, использующий средства физической культуры с лечебно-профилактической целью.

Благодаря систематической мышечной деятельности не только увеличивается мышечный корсет, но и кости становятся более прочными, суставы становятся более подвижными, повышается выносливость и аэробная способность, увеличивается дыхательный объем, улучшается кровообращение.

Таким образом, создание тренажерной площадки на свежем воздухе будет способствовать улучшению психической деятельности ребенка, функции сердечно-сосудистой и неровной систем, повышать иммунитет, а значит будет полезно для лечения, оздоровления и реабилитации детей с интеллектуальным дефицитом.

«Я хочу поверить в себя»

Для детей-сирот, от которых отказались самые близкие в мире люди, очень важно поверить в себя, воспитывать силу воли и стремление к победе. А занятия физкультурой и споротом способны создать ситуацию успеха для каждого. Ведь тут не нужны какие-то особенные интеллектуальные способности или бюджет… все что нужно – это заниматься, и результат не заставит себя ждать. Глядя на свои успехи, у каждого человека возрастает вера в себя и самооценка, улучшается настроение, появляется оптимизм. Ведь ты своими глазами видишь, чего достиг своим трудом. Видят это и окружающие. А для ребенка, который не может догнать в учебе сверстников, не может показать свою смекалку или интеллект, очень важно знать, что есть область, в которой он тоже может быть лучшим, может проявить себя. И что даже физические недуги могут отступить, если стараться и идти к своей цели.

«Центр помощи Вера» просит всех неравнодушных людей откликнуться и принять участие в строительстве уличной тренажерной площадкидля детей-сирот стоимостью 13123 руб. 33копейки.

 
Спортплощадка для детей-сирот: когда спорт – не прихоть, а возможность встать на ноги
Спортплощадка для детей-сирот: когда спорт – не прихоть, а возможность встать на ноги

Вы можете помочь, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – СпортСироты:

1. Банковский благотворительный счет:

Центр помощи Вера.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5.

УНП 591029371.

БИК (SWIFT): AKBBBY21400.

благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000.

2. Система «Расчет» (ЕРИП):

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

> ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА.

В открывшейся платежной форме нужно указать сумму пожертвования, ввести фамилию и инициалы и – подтвердить данный платеж.

Вы можете сделать пожертвование и более простым способом. Для этого выберите «Оплата в ЕРИП по коду услуги», введите код оплаты – 239395 и подтвердите проведение платежа.

3. USSD-запрос.

Для абонентов МТС доступна услуга USSD-запроса.

Для этого Вам необходимо набрать *222*24# (нажать «Вызов»).

В открывшемся окне «Пожертвовать 2 BYN разово» написать «1» выбрать «Отправить/Позвонить».

После этого со счета абонентов МТС автоматически спишется сумма в 2 белорусских рубля.

4. SMS-пожертвование.

Если Вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то Вы можете совершить пожертвование, отправив SMS на короткий номер 553 следующего содержания:

1222 ПРОБЕЛ СпортСироты ПРОБЕЛ сумма

например, 1222 СпортСироты 1*

*в этом случае с Вашего счета будет списана только указанная сумма.

Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Волковысском детском доме 56 воспитанников, у всех без исключения – 2-3 группа здоровья Большинство из нихимеетинтеллектуальную недостаточность, которая, помимо...
 
Новости дня
Новости разные
 
Весна в пути. 21 марта в Беларуси +12°С
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика