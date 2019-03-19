День открытых дверей пройдёт 23 марта в Университете гражданской защиты МЧС

Каждый год тысячи абитуриентов пытаются понять, какой университет самый лучший. Выбор им чаще всего приходится делать на основании слухов, рассказов друзей или родственников. ГУО «Университет гражданской защиты МЧС Беларуси» приглашает школьников на день открытых дверей.

Районный отдел по чрезвычайным ситуациям осуществляет отбор юношей и девушек для зачисления в кандидаты на учёбу в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси. Также производится отбор кандидатов для поступления в Государственное учреждение образования «Лицей МЧС» города Гомеля из числа учащихся, окончивших 6 классов учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования в 2019 году.





23 марта 2019 года университет проводит день открытых дверей, где учащаяся молодёжь сможет получить подробную информацию о вступительной кампании, ознакомиться с условиями обучения и проживания, а также условиями прохождения службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

Адрес места проведения мероприятия: г. Минск, ул. Машиностроителей, 25. Начало в 11.00, регистрация участников с 10.30.

Информацию о правилах зачисления в кандидаты на учёбу в специальные учебные заведения МЧС Республики Беларусь и правилах приёма на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь вы можете получить в Мстиславском РОЧС.

Телефоны для справок 58-402, 29-608-45-66.