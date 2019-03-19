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Трамп примет в Белом доме клуб «Вашингтон» и Овечкина, два хоккеиста отказались от встречи

20.03.2019 14:22 — Разное | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп 25 марта по традиции примет в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команду «Вашингтон Кэпиталз». Среди гостей резиденции американского лидера будет и капитан клуба — российский нападающий Александр Овечкин, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Washington Post.


Фото: nhl.com/ru

«Вашингтон Кэпиталз» станет первым с 1997 года американским столичным клубом, который удостоится этой чести.

— Мы только сегодня узнали, не знаю, что сказать, — цитирует издание реакцию Овечкина. — Я очень рад, это приятно, — отметил российский хоккеист.

В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, в финальной серии одержав победу над «Вегасом» со счетом 4:1. В составе столичного клуба выступали трое россиян — Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Как отметил центральный нападающий клуба Никлас Бэкстрём, спортсмены не намерены, в отличие от своих предшественников, устраивать какие-либо политические акции в связи с приглашением в Белый дом.

— Мы не собираемся смешивать политику и спорт. Мы придем туда потому, что выиграли в прошлом году, — заявил он.

Между тем, СМИ сообщили, что два хоккеиста «Вашингтона» все-таки отказались от встречи с Трампом в Белом доме.

Как отмечает «Газета.Ru» со ссылкой на газету Washington Post, нападающие клуба Бретт Коннолли и Деванте Смит-Пелли отказались от встречи с президентом США.

По информации источника, первым от визита в Белый дом из игроков «Вашингтона» отказался канадец Смит-Пелли, сославшись на политические разногласия с президентом. Позднее игрока поддержал другой форвард команды Бретт Коннолли и также отказался от поездки.

— Я с уважением отказываюсь, — сказал Коннолли. — Это все, что скажу об этом. Каждый человек имеет право на свое мнение. Очевидно, что это крупное событие, привлекающее много внимания, но я полностью поддерживаю товарища по команде.

В июне 2018 года Трампу пришлось отменить прием в Белом доме для чемпиона Национальной футбольной лиги (NFL) клуба «Филадельфия Иглз» в связи с отказом большинства игроков команды принять приглашение из-за политических разногласий. Президент США тогда отметил, что не будет приглашать в свою резиденцию и будущего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое решение он принял в связи с публичным отказом лидеров клубов Стефена Карри («Голден Стэйт») и Леброна Джеймса («Кливленд») от поездки в Белый дом.

В 2017 году Трамп отменил прием чемпиона НБА сезона-2016/17 «Голден Стэйт» из-за отказа многих игроков принять приглашение, прием в Белом доме обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург» тогда также прошел на фоне скандала.

 
 
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«Вашингтон» станет первым американским столичным клубом с 1997 года, который удостоится этой чести.
 
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