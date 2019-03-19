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Бизнес приглашают на совет
26 марта в 14:00 в актовом зале Глусского райисполкома (г. п. Глуск, ул. Кирова, 16, 3 этаж) состоится расширенное заседание общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства.
На заседание совета приглашаются руководители организаций малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, а также все желающие, кто планирует организовать собственный бизнес.
Планируется рассмотреть вопросы:
В заседании совета примут участие представители структурных подразделений райисполкома, банковских учреждений, контролирующих (надзорных) служб района, которым можно будет задать вопрос на волнующую тему. Вопросы можно направить заранее по электронной почте
Контактный телефон: 78-9-95.
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26 марта в 14:00 в актовом зале Глусского райисполкома (г. п. Глуск, ул. Кирова, 16, 3 этаж) состоится расширенное заседание общественно-консультативного совета по...
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