Бизнес приглашают на совет

26 марта в 14:00 в актовом зале Глусского райисполкома (г. п. Глуск, ул. Кирова, 16, 3 этаж) состоится расширенное заседание общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства.

На заседание совета приглашаются руководители организаций малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, а также все желающие, кто планирует организовать собственный бизнес.

Планируется рассмотреть вопросы:

О применении Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства»; О предоставлении финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства; «О реализации мер по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого (неэффективно используемого) недвижимого имущества».

В заседании совета примут участие представители структурных подразделений райисполкома, банковских учреждений, контролирующих (надзорных) служб района, которым можно будет задать вопрос на волнующую тему. Вопросы можно направить заранее по электронной почте otdeleconom@tut.bv .

Контактный телефон: 78-9-95.