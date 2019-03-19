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Бизнес приглашают на совет

20.03.2019 — Разное | Радзiма  
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26 марта в 14:00 в актовом зале Глусского райисполкома (г. п. Глуск, ул. Кирова, 16, 3 этаж) состоится расширенное заседание общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства.

На заседание совета приглашаются руководители организаций малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, а также все желающие, кто планирует организовать собственный бизнес.

Планируется рассмотреть вопросы:

  1. О применении Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства»;
  2. О предоставлении финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства;
  3. «О реализации мер по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого (неэффективно используемого) недвижимого имущества».

В заседании совета примут участие представители структурных подразделений райисполкома, банковских учреждений, контролирующих (надзорных) служб района, которым можно будет задать вопрос на волнующую тему. Вопросы можно направить заранее по электронной почте otdeleconom@tut.bv .

Контактный телефон: 78-9-95.

 

 
 
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26 марта в 14:00 в актовом зале Глусского райисполкома (г. п. Глуск, ул. Кирова, 16, 3 этаж) состоится расширенное заседание общественно-консультативного совета по...
 
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