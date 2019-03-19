ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси изменен состав Совета по финансовой стабильности

20.03.2019 14:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси изменен состав Совета по финансовой стабильности

Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 15 марта 2019 года № 164/4, которое официально опубликовано 20 марта на Национальном правовом интернет-портале.

Совет по финансовой стабильности был создан в Беларуси в 2016 году для координации действий, направленных на обеспечение финансовой стабильности. Руководили им глава Нацбанка Павел Каллаур и бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский.

Согласно документу персональный состав Совета сокращен с 12 до 8 человек. Теперь у Совета будет только один председатель – глава Нацбанка Каллаур. Также в состав органа входят министр финансов Максим Ермолович, его заместитель Андрей Белковец, а также глава Минэкономики Дмитрий Крутой и его заместитель Дмитрий Ярошевич. Членами Совета являются и три зампреда Нацбанка: Дмитрий Калечиц, Дмитрий Лапко и Петр Маманович.

В соответствии с постановлением решения Совета принимаются большинством голосов. При равенстве голосов решение считается непринятым. В случае отсутствия на заседании член Совета может делегировать право своего голоса в рамках одного государственного органа должностному лицу, входящему в состав Совета. Члены Совета имеют право на особое мнение, которое должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу.

Также теперь ответственные исполнители, указанные в протоколах заседаний совета, будут предоставлять сведения о реализации решений.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 15 марта 2019 года № 164/4, которое официально опубликовано 20 марта на Национальном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль дрогнул. Но вышел победителем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика