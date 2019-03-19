В Беларуси изменен состав Совета по финансовой стабильности





Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 15 марта 2019 года № 164/4, которое официально опубликовано 20 марта на Национальном правовом интернет-портале.

Совет по финансовой стабильности был создан в Беларуси в 2016 году для координации действий, направленных на обеспечение финансовой стабильности. Руководили им глава Нацбанка Павел Каллаур и бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский.

Согласно документу персональный состав Совета сокращен с 12 до 8 человек. Теперь у Совета будет только один председатель – глава Нацбанка Каллаур. Также в состав органа входят министр финансов Максим Ермолович, его заместитель Андрей Белковец, а также глава Минэкономики Дмитрий Крутой и его заместитель Дмитрий Ярошевич. Членами Совета являются и три зампреда Нацбанка: Дмитрий Калечиц, Дмитрий Лапко и Петр Маманович.

В соответствии с постановлением решения Совета принимаются большинством голосов. При равенстве голосов решение считается непринятым. В случае отсутствия на заседании член Совета может делегировать право своего голоса в рамках одного государственного органа должностному лицу, входящему в состав Совета. Члены Совета имеют право на особое мнение, которое должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу.

Также теперь ответственные исполнители, указанные в протоколах заседаний совета, будут предоставлять сведения о реализации решений.