Гимнастика на Центральной площади, дегустация и бильярд – как пройдет в Горках Неделя здоровья

Неделя здоровья пройдет в Горках с 1 по 7 апреля. За это время планируется провести около 30 тематических мероприятий.





Среди них — общегородская гимнастика на Центральной площади, многочисленные конкурсы (фото, видео, сочинения), выставка-дегустация здорового питания, международный турнир по баскетболу, игра в бильярд, первенство по вольной борьбе и другие спортивные состязания, «Лотерея здоровья», молодежная ЗОЖ-дискотека.

Подробное расписание Недели здоровья — скоро на нашем сайте.