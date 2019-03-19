|
Гимнастика на Центральной площади, дегустация и бильярд – как пройдет в Горках Неделя здоровья
20.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Неделя здоровья пройдет в Горках с 1 по 7 апреля. За это время планируется провести около 30 тематических мероприятий.
Среди них — общегородская гимнастика на Центральной площади, многочисленные конкурсы (фото, видео, сочинения), выставка-дегустация здорового питания, международный турнир по баскетболу, игра в бильярд, первенство по вольной борьбе и другие спортивные состязания, «Лотерея здоровья», молодежная ЗОЖ-дискотека.
Подробное расписание Недели здоровья — скоро на нашем сайте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неделя здоровья пройдет в Горках с 1 по 7 апреля. За это время планируется провести около 30 тематических мероприятий. Среди них — общегородская гимнастика на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)