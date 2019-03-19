Весенний запрет на ловлю рыбы начинает действовать в Беларуси 20 марта

Традиционный весенний запрет на любительскую рыбную ловлю начинает действовать в Беларуси 20 марта, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Так называемый нерестовый запрет вводится в стране ежегодно, он предусмотрен Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. При этом в зависимости от региона сроки ограничения ловли рыбы отличаются.

Так, ограничение на рыбную ловлю 20 марта начнет действовать в Гомельской и Брестской областях, продлится оно до 18 мая.

В Минской, Гродненской и Могилевской областях срок начала запрета смещен на десять дней – с 1 апреля (завершится 30 мая). Еще позже он начнет действовать на Витебщине – с 10 апреля (до 8 июня).

При этом любительская рыбалка для граждан не полностью запрещена: ловить рыбу можно, но с некоторыми условиями. Так, рыбачить разрешается в светлое время суток, одной удочкой с одним крючком и только с берега – выходить на воду на лодке запрещено.

Для нарушителей правил нерестового запрета законодательством Беларуси предусмотрена серьезная ответственность: штраф до 1275 рублей и тройные таксы возмещения нанесенного природе вреда.