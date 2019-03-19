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График проведения III этапа репетиционного тестирования в Слуцке

20.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Третий этап репетиционного тестирования абитуриентов и выпускников  в нынешнем учебном году пройдёт с 8 по 12 апреля, сообщили в управлении по образованию Слуцкого райисполкома.

  • 8 апреля 2019 года – математика, обществоведение;
  • 9 апреля 2019 года – физика, химия, география;
  • 10 апреля 2019 года – биология, иностранные языки;
  • 11 апреля 2019 года – русский язык, белорусский язык;
  • 12 апреля 2019 года – история Беларуси, всемирная история.

Пункт проведения репетиционного тестирования выпускников учреждений общего среднего образования - ГУО «Средняя школа № 10 имени С.Ф.Рубанова г. Слуцка». Регистрация на репетиционное тестирование начнётся в 14:00. Начало тестирования - 14:30.

Выпускники прошлых лет могут зарегистрироваться до 29 марта 2019 года в управлении по образованию Слуцкого райисполкома (каб. 507) или по телефонам 5-37-76, 5-69-61.

Стоимость репетиционного тестирования по одному учебному предмету составляет 7 белорусских рублей.

Оплату за участие в тестировании можно произвести в расчетно-кассовых центрах, банкоматах, платежных и платежно-справочных терминалах банков путем перечисления денежных средств на расчетный счет Республиканского института контроля знаний только посредством системы «Расчет» (ЕРИП) Национального банка Республики Беларусь.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Третий этап репетиционного тестирования абитуриентов и выпускников в нынешнем учебном году пройдёт с 8 по 12 апреля, сообщили в управлении по образованию Слуцкого...
 
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