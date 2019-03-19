Спрос на квартиры упал на 40%. Эксперты - о том, стоит ли ждать снижения цен на «вторичке»

В начале года эксперты рассказали о том, что январь 2019-го по количеству реальных сделок оказался провальным . В прогнозах была надежда на то, что ситуация на рынке недвижимости выровняется и спрос на «вторичку» вернется. На что сейчас можно рассчитывать покупателям и как вести себя продавцам, а также стоит ли ждать снижения цен на квартиры, REALTY.TUT.BY рассказали аналитики группы компаний «Твоя Столица» и «ВСП-недвижимость».





Спрос упал на 40%

В последние несколько лет, отмечают эксперты, активатором устойчивого спроса на столичном рынке жилья — как вторичном, так и новостроек — было сочетание двух факторов: появление «подешевевших» кредитов и стабильность обменных курсов валют. Ставки кредитования, снизившись в среднем с 35% до 15% годовых, компенсировали покупателям и недостаток собственных средств, и отсутствие ощутимого роста доходов.

Стабильный спрос на жилье спровоцировал рост цен в 2017 году. Аналитики отмечают, что с 2017 года по настоящее время цены прибавили 15%.

— Сегодня кредитование приобретения квартир на вторичном рынке сокращено, что уменьшает покупательную способность и ведет к снижению спроса, — рассказала Светлана Куделко, заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости «Твоя столица». — И поэтому с наступлением 2019 года можно наблюдать ситуацию, когда приобретаются в основном доступные по цене квартиры, собственники которых либо изначально ставят объективную цену, либо охотно идут на обоснованный торг.

По словам аналитика, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года покупательская активность снизилась более чем на 40%. С учетом этого продавцы стали идти на уступки.

— За счет увеличения срока продажи квартир и того факта, что покупатели стали больше торговаться, увеличился средний размер скидки, предоставляемой продавцом покупателю — с 3% до 5%. И этот процесс в марте продолжает набирать обороты, — объяснила Светлана Куделко.



Аналитика: ГК «Твоя столица»

Что будет с ценами?

По мнению аналитиков «Твоей столицы», цены на столичные квартиры вторичного рынка остановили свой рост еще летом прошлого года.

— Текущий уровень цен — это предел того, что может позволить покупателям существующая экономическая ситуация. Во-первых, потому что крупнейший банк страны неизвестно когда возобновит кредитование вторичного жилья. По сравнению с осенью прошлого года количество покупателей «вторички» с кредитом уменьшилось наполовину — с 35% до 18%.

Во-вторых, за последние два года интенсивного спроса на жилье (не только вторичное, но и новостройки) основной пласт покупателей, которые могли себе позволить взять кредит, уже существенно уменьшился. Кроме того, последние полгода отмечается небольшое, но все же систематическое увеличение ставок кредитования и усложнение условий получения кредитов.

В-третьих, роста реальных доходов населения в ближайшее время не предвидится, как и снижения ставок кредитования.

Кроме того, количество предлагаемых на продажу квартир до сих пор находится на достаточно высоком для Минска уровне — более 7 тысяч квартир.

В дальнейшем, если предложение начнет накапливаться из-за малого количества ежемесячно совершаемых сделок, цены уже не смогут оставаться на месте и пойдут вниз, говорят эксперты. Насколько интенсивным будет это снижение, зависит от экономической ситуации и желания продавцов идти навстречу покупателям.

— Пока ничего страшного на рынке не происходит: в настоящее время он находится в состоянии плато, — рассказала Светлана Куделко. — Снижение спроса — объективное обстоятельство текущей ситуации. И если не учитывать его при установлении цен на квартиры, может наступить обратная реакция, которая приведет к снижению цен.

Цены на «вторичку» не будут расти, но и сильно снижаться не станут, уверены аналитики «ВСП-недвижимость». И объясняют почему:

— Мы видим, что в последние годы в Минске стали меньше строить жилья. К тому же глава государства в начале марта вновь акцентировал внимание на необходимости сокращения объемов строительства в столице и развитии городов-спутников. Сегодня на первичном рынке стоимость квадратного метра составляет порядка 1300 долларов. Далеко не каждый покупатель готов вкладываться в объект на стадии строительства, ждать несколько лет, параллельно снимая квартиру. Многие считают, что проще взять кредит на готовое жилье, отдавая деньги не за аренду, а за собственные метры. Поэтому спрос на «вторичку» есть и будет стабильным, — рассказала Инна Кузьминич, директор «ВСП-недвижимость».

Аналитики признают, что небольшая часть покупателей заняла выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как поведут себя цены на квадратные метры или, возможно, чтобы дождаться возобновления кредитования Беларусбанком жилья на вторичном рынке.

— Но те, кому нужно решать квартирный вопрос, используют все доступные способы: кредиты, ипотеку, лизинг, — резюмировала Инна Кузьминич.