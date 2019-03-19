ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спрос на квартиры упал на 40%. Эксперты - о том, стоит ли ждать снижения цен на «вторичке»

20.03.2019 14:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В начале года эксперты рассказали о том, что январь 2019-го по количеству реальных сделок оказался провальным. В прогнозах была надежда на то, что ситуация на рынке недвижимости выровняется и спрос на «вторичку» вернется. На что сейчас можно рассчитывать покупателям и как вести себя продавцам, а также стоит ли ждать снижения цен на квартиры, REALTY.TUT.BY рассказали аналитики группы компаний «Твоя Столица» и «ВСП-недвижимость».


Спрос упал на 40%

В последние несколько лет, отмечают эксперты, активатором устойчивого спроса на столичном рынке жилья — как вторичном, так и новостроек — было сочетание двух факторов: появление «подешевевших» кредитов и стабильность обменных курсов валют. Ставки кредитования, снизившись в среднем с 35% до 15% годовых, компенсировали покупателям и недостаток собственных средств, и отсутствие ощутимого роста доходов.

Стабильный спрос на жилье спровоцировал рост цен в 2017 году. Аналитики отмечают, что с 2017 года по настоящее время цены прибавили 15%.

— Сегодня кредитование приобретения квартир на вторичном рынке сокращено, что уменьшает покупательную способность и ведет к снижению спроса, — рассказала Светлана Куделко, заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости «Твоя столица». — И поэтому с наступлением 2019 года можно наблюдать ситуацию, когда приобретаются в основном доступные по цене квартиры, собственники которых либо изначально ставят объективную цену, либо охотно идут на обоснованный торг.

По словам аналитика, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года покупательская активность снизилась более чем на 40%. С учетом этого продавцы стали идти на уступки.

— За счет увеличения срока продажи квартир и того факта, что покупатели стали больше торговаться, увеличился средний размер скидки, предоставляемой продавцом покупателю — с 3% до 5%. И этот процесс в марте продолжает набирать обороты, — объяснила Светлана Куделко.


Аналитика: ГК «Твоя столица»

Что будет с ценами?

По мнению аналитиков «Твоей столицы», цены на столичные квартиры вторичного рынка остановили свой рост еще летом прошлого года.

— Текущий уровень цен — это предел того, что может позволить покупателям существующая экономическая ситуация. Во-первых, потому что крупнейший банк страны неизвестно когда возобновит кредитование вторичного жилья. По сравнению с осенью прошлого года количество покупателей «вторички» с кредитом уменьшилось наполовину — с 35% до 18%.

Во-вторых, за последние два года интенсивного спроса на жилье (не только вторичное, но и новостройки) основной пласт покупателей, которые могли себе позволить взять кредит, уже существенно уменьшился. Кроме того, последние полгода отмечается небольшое, но все же систематическое увеличение ставок кредитования и усложнение условий получения кредитов.

В-третьих, роста реальных доходов населения в ближайшее время не предвидится, как и снижения ставок кредитования.

Кроме того, количество предлагаемых на продажу квартир до сих пор находится на достаточно высоком для Минска уровне — более 7 тысяч квартир.

В дальнейшем, если предложение начнет накапливаться из-за малого количества ежемесячно совершаемых сделок, цены уже не смогут оставаться на месте и пойдут вниз, говорят эксперты. Насколько интенсивным будет это снижение, зависит от экономической ситуации и желания продавцов идти навстречу покупателям.

— Пока ничего страшного на рынке не происходит: в настоящее время он находится в состоянии плато, — рассказала Светлана Куделко. — Снижение спроса — объективное обстоятельство текущей ситуации. И если не учитывать его при установлении цен на квартиры, может наступить обратная реакция, которая приведет к снижению цен.

Цены на «вторичку» не будут расти, но и сильно снижаться не станут, уверены аналитики «ВСП-недвижимость». И объясняют почему:

— Мы видим, что в последние годы в Минске стали меньше строить жилья. К тому же глава государства в начале марта вновь акцентировал внимание на необходимости сокращения объемов строительства в столице и развитии городов-спутников. Сегодня на первичном рынке стоимость квадратного метра составляет порядка 1300 долларов. Далеко не каждый покупатель готов вкладываться в объект на стадии строительства, ждать несколько лет, параллельно снимая квартиру. Многие считают, что проще взять кредит на готовое жилье, отдавая деньги не за аренду, а за собственные метры. Поэтому спрос на «вторичку» есть и будет стабильным, — рассказала Инна Кузьминич, директор «ВСП-недвижимость».

Аналитики признают, что небольшая часть покупателей заняла выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как поведут себя цены на квадратные метры или, возможно, чтобы дождаться возобновления кредитования Беларусбанком жилья на вторичном рынке.

— Но те, кому нужно решать квартирный вопрос, используют все доступные способы: кредиты, ипотеку, лизинг, — резюмировала Инна Кузьминич.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
REALTY.TUT.BY узнал у экспертов, будут ли расти цены на вторичном рынке недвижимости в ближайшее время.
 
Новости дня
Новости разные
 
Губернаторы двух самых бедных областей получили выговоры из-за зарплат. Объясняем, в чем проблемы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика