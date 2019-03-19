Губернаторы двух самых бедных областей получили выговоры из-за зарплат. Объясняем, в чем проблемы

Губернаторам Могилевской и Витебской областей президент объявил выговор за несвоевременную выплату зарплаты организациями. В этих регионах самые низкие, по официальной статистике, средние зарплаты — 817 и 830 рублей соответственно. При этом заработанные деньги отдельные предприятия (а их больше всего в Витебской области) выплачивают с задержками. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько проблемных организаций в двух регионах с самыми низкими средними зарплатами.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Сколько предприятий с задержками выплачивают зарплаты?

В январе в Беларуси было 192 предприятия и ИП, у которых проверяющие нашли нарушения по срокам выплаты зарплат. В феврале их уже было 282, сообщает департамент государственной инспекции труда Минтруда.

Большинство предприятий, в которых выявили в прошлом месяце нарушения в выплате зарплаты, было в Витебской области — 139 (месяцем ранее — 84). Для сравнения: в феврале 2016 года просроченную задолженность по зарплате допустили в этой области 118 предприятий.

Среди проблемных предприятий значится немало глубокских сельхозорганизаций, в том числе КПСУП «Озерцы», ОАО «Черневичи», СУП «Ломаши-Агро».

В Могилевской области в феврале было 16 предприятий, которые нарушили срок и порядок выплаты зарплаты (в январе — 10).

Какие предприятия платят меньше «минималки»

Могилевская область лидировала по числу предприятий, в которых в январе выявили нарушения по суммам выплаченных зарплат — они были ниже «минималки» (сегодня она составляет 330 рублей). Таких организаций было 5: ОАО «Натопа-Агро», ОАО «Селекционно-гибридный центр «Вихра», ОАО «Знамя труда», ОАО «Мстиславский райагропромтехснаб», КСУП «Добрость». В феврале зарплаты ниже «минималки» выявили на двух предприятиях Могилевской области — ОАО «Натопа-Агро», ЧПУП «Хот-Арт».

В Витебской области было два предприятия, в которых в январе выявили нарушения по суммам выплаченных зарплат, — ОАО «Шарковщинский агротехсервис» и КСУП «ПлиссыАгро».

Сколько проблемных предприятий по взносам в ФСЗН?

На 1 января в Беларуси было 1221 организаций и ИП, за которыми числилась задолженность по страховым взносам в ФСЗН. Общая сумма долгов равнялась 24 миллионам 691,8 тысячам рублей.

На Витебскую область приходилось 250 организаций и ИП, общая сумма задолженности — 15 миллионов 504,2 тысячи рублей.

В топ-10 организаций, которые больше всего задолжали в фонд, входят сразу 7 предприятий Витебской области, еще одно из Бреста, а остальные два из Минской области.

При этом почти 2,3 миллиона рублей, или около 1 миллиона 50 тысяч долларов, от этой суммы приходится на двух самых злостных неплательщиков из Глубокского района — УП «Мерецкие» и ОАО «Глубокский комбикормовый завод» (1 миллион 197 тысяч рублей и 1 миллион 74 тысячи рублей соответственно).

В Могилевской области на начало года было 112 организаций и ИП, к которых были долги перед ФСЗН. Общая сумма задолженности — 937,3 тысячи рублей.