|
Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана: какие первые предложения нового главы государства
Новости Казахстана. Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана. В Астане прошла церемония инаугурации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время совместного заседания палат казахского парламента экс-спикер принес присягу народу и официально стал исполняющим обязанности президента.
Согласно Конституции, этот пост Токаев будет занимать до апреля 2020 года – тогда должен был истечь срок полномочий Нурсултана Назарбаева, который руководил страной почти 30 лет.
Напомним, 19 марта бессменный лидер и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий и передал их спикеру парламента Токаеву.
Новый руководитель страны в разное время занимал должности министра иностранных дел и премьер-министра.
Одним из первых предложений Токаева на должности президента стала инициатива присвоить имя Назарбаева столице Казахстана и центральным улицам всех областных казахских городов.
Сам же Нурсултан Назарбаев возглавил Совет безопасности страны, который наделен широкими полномочиями, согласно которым первый президент Казахстана сможет принимать непосредственное участие в формировании внутренней и внешней политики страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Казахстана. Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана. В Астане прошла церемония инаугурации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)