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Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана: какие первые предложения нового главы государства

20.03.2019 14:34 — Разное | СТВ  
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Новости Казахстана. Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана. В Астане прошла церемония инаугурации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане: что известно о политике

Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана: какие первые предложения нового главы государства

Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана: какие первые предложения нового главы государства

Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана: какие первые предложения нового главы государства

Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана: какие первые предложения нового главы государства

Во время совместного заседания палат казахского парламента экс-спикер принес присягу народу и официально стал исполняющим обязанности президента.

Согласно Конституции, этот пост Токаев будет занимать до апреля 2020 года – тогда должен был истечь срок полномочий Нурсултана Назарбаева, который руководил страной почти 30 лет.

Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана: какие первые предложения нового главы государства

Напомним, 19 марта бессменный лидер и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий и передал их спикеру парламента Токаеву.

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Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана: какие первые предложения нового главы государства

Новый руководитель страны в разное время занимал должности министра иностранных дел и премьер-министра.

Одним из первых предложений Токаева на должности президента стала инициатива присвоить имя Назарбаева столице Казахстана и центральным улицам всех областных казахских городов.

Сам же Нурсултан Назарбаев возглавил Совет безопасности страны, который наделен широкими полномочиями, согласно которым первый президент Казахстана сможет принимать непосредственное участие в формировании внутренней и внешней политики страны.

Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана: какие первые предложения нового главы государства

Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана: какие первые предложения нового главы государства
 
 
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Новости Казахстана. Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана. В Астане прошла церемония инаугурации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония...
 
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