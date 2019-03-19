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За взятку задержан главный архитектор Минска. Возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома
Деньги полагались за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений. Павла Лучиновича задержали в Минском районе после получения взятки.
Юрий Ткачук, заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности задержанных лиц.
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Новости Беларуси. Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома задержан за взятку. 4 тысячи долларов главному архитектору Минска...
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