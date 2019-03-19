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Объем промпроизводства Минска снизился
В январе-феврале 2019 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 2700,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 99,8% к уровню января-февраля 2018 г.
Как сообщили в Главном статуправлении Минска, в том числе объем промпроизводства в горнодобывающей промышленность составил 122,6%, в обрабатывающей промышленности − 97,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 106,3% и водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений − 110,1%.
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В январе-феврале 2019 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 2700,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 99,8% к уровню января-февраля 2018 г.
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