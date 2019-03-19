"Зае**лся я уже": Шнуров заявил о распаде "Ленинграда"

Так, Шнур уточнил, что стадионный тур команды в 2019 году станет последним. Об этом музыкант написал в среду, 20 марта, на своей странице в Instagram.





Скандальный артист в свойственной ему стихотворной манере выложил в сети свои мысли, отметив, что "20 лет он делал одно и тоже, и уже за**ался". По мнению музыканта, он "сделал свое дело" и считает достойным уйти на пике популярности.





Как следует из размещенной им афиши, тур группы стартует 4 июня в Калининграде, затем "Ленинград" выступит в Москве 14 июня. Всего в рамках прощального турне состоится около десятка выступлений.





Напомним, группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Бессменным лидером коллектива и автором большинства песен является Сергей Шнуров.





Недавно стало известно, что Шнуров "подался в политику". В частности, в конце февраля 2019 года вошел в состав совета при комитете Госдумы РФ по культуре.