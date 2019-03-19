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"Зае**лся я уже": Шнуров заявил о распаде "Ленинграда"

20.03.2019 14:33 — Разное | Партизан  
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил о распаде коллектива спустя более 20 лет концертной деятельности.

Так, Шнур уточнил, что стадионный тур команды в 2019 году станет последним. Об этом музыкант написал в среду, 20 марта, на своей странице в Instagram.

Скандальный артист в свойственной ему стихотворной манере выложил в сети свои мысли, отметив, что "20 лет он делал одно и тоже, и уже за**ался". По мнению музыканта, он "сделал свое дело" и считает достойным уйти на пике популярности.

Как следует из размещенной им афиши, тур группы стартует 4 июня в Калининграде, затем "Ленинград" выступит в Москве 14 июня. Всего в рамках прощального турне состоится около десятка выступлений.

Напомним, группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Бессменным лидером коллектива и автором большинства песен является Сергей Шнуров.

Недавно стало известно, что Шнуров "подался в политику". В частности, в конце февраля 2019 года вошел в состав совета при комитете Госдумы РФ по культуре.

 
 
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил о распаде коллектива спустя более 20 лет концертной деятельности.
 
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