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Самоуверенно: владелец Tesla решил проверить надежность автопилота на собственной супруге

20.03.2019 14:26 — Разное | Партизан  
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На весьма рискованный эксперимент решился один из владельцев Tesla.



Надежность автопилота своего электрокара он решил проверить, рискнув собственной супругой, сообщает replyua.net.

Тестируя систему автопилота своего электрокара, мужчина взял в качестве «живого манекена» собственную супругу. Он решил посмотреть, насколько надежной является система автоматического торможения Tesla. К счастью, электроника не подвела. 

Автомобиль «не замечал» женщину, когда она двигалась вдоль дороги. Но как только супруга автовладельца оказывалась перед автомобилем или на достаточно близком расстоянии от электрокара, электроника сбрасывала скорость. 


Решившийся на данный эксперимент мужчина заявил, что его жена сама изъявила желание принять участие в тестировании. 

Кроме того, водитель в ходе эксперимента все-таки позаботился об элементарной предосторожности. В частности, скорость движения была около 40 километров в час. Помимо этого парень постоянно держал ногу над педалью тормоза на случай, если электроника все-таки не сработает. 

 
 
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На весьма рискованный эксперимент решился один из владельцев Tesla.
 
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