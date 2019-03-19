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Неизвестный "заминировал" Октябрьский райисполком. Шутника ищут
Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту заведомо ложного сообщения о минировании здания райисполкома в гп. Октябрьский.
Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило сегодня утром на электронную почту Гомельского областного управления МЧС Республики Беларусь. Работники и посетители райисполкома эвакуированы. На месте происшествия работала саперно-пиротехническая группа, взрывное устройство не обнаружено.
В 2018 году было возбуждено 23 уголовных дела по ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК, случай в Октябрьском стал седьмым по счету с начала 2019 года.
Следственный комитет обращает внимание граждан, что экстренные службы немедленно реагируют на подобные сообщения об опасности, а проверка указанных фактов затрачивает немало времени и средств.
Впоследствии, если вина такого шутника будет доказана, то помимо уголовной на его плечи ложится и материальная ответственность — придется компенсировать экстренным службам средства, затраченные на проведение спецмероприятий.
В связи с этим очередной раз напоминаем об уголовной ответственности (которая, к слову, в подобных случаях наступает с 14 лет) за подобные деяния и предупреждаем от необдуманных действий поступков.
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Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту заведомо ложного...
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