







Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило сегодня утром на электронную почту Гомельского областного управления МЧС Республики Беларусь. Работники и посетители райисполкома эвакуированы. На месте происшествия работала саперно-пиротехническая группа, взрывное устройство не обнаружено.





В 2018 году было возбуждено 23 уголовных дела по ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК, случай в Октябрьском стал седьмым по счету с начала 2019 года.





Следственный комитет обращает внимание граждан, что экстренные службы немедленно реагируют на подобные сообщения об опасности, а проверка указанных фактов затрачивает немало времени и средств.









Впоследствии, если вина такого шутника будет доказана, то помимо уголовной на его плечи ложится и материальная ответственность — придется компенсировать экстренным службам средства, затраченные на проведение спецмероприятий.





В связи с этим очередной раз напоминаем об уголовной ответственности (которая, к слову, в подобных случаях наступает с 14 лет) за подобные деяния и предупреждаем от необдуманных действий поступков.