ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестный "заминировал" Октябрьский райисполком. Шутника ищут

20.03.2019 14:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту заведомо ложного сообщения о минировании здания райисполкома в гп. Октябрьский.



Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило сегодня утром на электронную почту Гомельского областного управления МЧС Республики Беларусь. Работники и посетители райисполкома эвакуированы. На месте происшествия работала саперно-пиротехническая группа, взрывное устройство не обнаружено.

В 2018 году было возбуждено 23 уголовных дела по ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК, случай в Октябрьском стал седьмым по счету с начала 2019 года.

Следственный комитет обращает внимание граждан, что экстренные службы немедленно реагируют на подобные сообщения об опасности, а проверка указанных фактов затрачивает немало времени и средств. 


Впоследствии, если вина такого шутника будет доказана, то помимо уголовной на его плечи ложится и материальная ответственность — придется компенсировать экстренным службам средства, затраченные на проведение спецмероприятий.

В связи с этим очередной раз напоминаем об уголовной ответственности (которая, к слову, в подобных случаях наступает с 14 лет) за подобные деяния и предупреждаем от необдуманных действий поступков.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту заведомо ложного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор запретил ввоз продукции растениеводства из Парагвая через Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика