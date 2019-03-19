Белорусский рубль дрогнул. Но вышел победителем

Курс доллара снизился на 0,0007 рубля до 2,1057 BYN/USD. Доллар подешевел уже седьмой раз подряд и оказался на минимуме за 117 дней. За время этой серии падений курс доллара обвалился на 0,0342 рубля.





Курс евро опустился на 0,0009 рубля до 2,3894 BYN/EUR. Последний раз меньше европейская валюта стоила на торгах 27 августа 2018 года (почти 7 месяцев назад).





Курс российского рубля упал на 0,0012 рубля до 3,2756 BYN/100 RUB и покинул максимум за 34 дня.









Россия

На торгах Московской биржи к 11:30 российский рубль продолжил укрепляться к евро и доллару:





средневзвешенный курс евро снизился на 6 копеек до 72,9389 RUB/EUR;

средневзвешенный курс доллара опустился всего на 4 копейки до 64,2803 RUB/USD.





И евро, и доллар опустились до минимумов почти за семь месяцев.