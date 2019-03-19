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Белорусский рубль дрогнул. Но вышел победителем

20.03.2019 13:59 — Разное | Партизан  
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Белорусский рубль в начале торгов среды уступал всем валютам, но к завершению торгов собрался и одолел всех конкурентов.

Курс доллара снизился на 0,0007 рубля до 2,1057 BYN/USD. Доллар подешевел уже седьмой раз подряд и оказался на минимуме за 117 дней. За время этой серии падений курс доллара обвалился на 0,0342 рубля.

Курс евро опустился на 0,0009 рубля до 2,3894 BYN/EUR. Последний раз меньше европейская валюта стоила на торгах 27 августа 2018 года (почти 7 месяцев назад).

Курс российского рубля упал на 0,0012 рубля до 3,2756 BYN/100 RUB и покинул максимум за 34 дня. 


Россия

На торгах Московской биржи к 11:30 российский рубль продолжил укрепляться к евро и доллару:

средневзвешенный курс евро снизился на 6 копеек до 72,9389 RUB/EUR;
средневзвешенный курс доллара опустился всего на 4 копейки до 64,2803 RUB/USD.

И евро, и доллар опустились до минимумов почти за семь месяцев.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль в начале торгов среды уступал всем валютам, но к завершению торгов собрался и одолел всех конкурентов.
 
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