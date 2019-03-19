ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк: ситуация с ускорением инфляции была ожидаемой и находится в пределах прогноза

20.03.2019 14:37 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Нацбанк: ситуация с ускорением инфляции была ожидаемой и находится в пределах прогноза

Ситуация с ускорением инфляции в начале года в Беларуси была ожидаемой и находится в пределах прогноза, сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин.

"Сейчас инфляция чуть ускоряется, мы уже говорили - в первом полугодии ожидаем, что инфляция будет находиться выше целевого параметра. В принципе пока мы видим, что идем в рамках этого прогноза", - цитирует слова Дмитрия Мурина БелТА.

Комментируя рост цен на топливо, представитель Нацбанка пояснил, что это в конечном итоге будет оказывать влияние на общую инфляцию. Вместе с тем текущее повышение цен на топливо также укладывается в те параметры, которые прогнозировались.

Пока озабоченность вызывает влияние сезонных колебаний на инфляцию. Детально Нацбанк и МАРТ пока не отрабатывали возможные механизмы для сглаживания сезонных колебаний цен, но, по мнению Дмитрия Мурина, они нужны. "Это не совсем нормально, когда при однозначном уровне инфляции происходят существенные сезонные колебания цен. В нормальной ситуации такого быть не должно", - считает он. К подготовке таких механизмов могли бы подключиться и другие заинтересованные, например, Минсельхозпрод.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация с ускорением инфляции в начале года в Беларуси была ожидаемой и находится в пределах прогноза, сообщил начальник главного управления монетарной политики...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спрос на квартиры упал на 40%. Эксперты - о том, стоит ли ждать снижения цен на «вторичке»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика