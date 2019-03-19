В столице сотрудник автомойки угнал и разбил автомобиль клиента

В Минске сотрудники милиции задержали автомойщика, который угнал авто и совершил на нем дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

17 марта в милицию с сообщением об угоне своего автомобиля обратился гражданин. По его словам, днем ранее он оставил машину для химчистки салона в одной из автомоек столицы. Вскоре ему сообщили, что автомобиль пропал с территории автомойки.

При помощи навигации мужчина отследил автомобиль и установил, что тот движется по МКАД. Скрываясь от сотрудников милиции, 24-летний угонщик совершил ДТП, после чего убежал. Для его поиска были привлечены сотрудники отдела уголовного розыска, которые и задержали злоумышленника в Логойске.

Для дачи правовой оценки действиям автомойщика материалы проверки передали в Следственный комитет.