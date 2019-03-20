Центр «Стартап Технологии» объявляет о старте первого стартап акселератора в Беларуси

Белорусский центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» объявил о старте первой в Беларуси акселерационной программы для ИТ-предпринимателей с бесплатным обучением.

Акселератор «Стартап Технологии»—это интенсивная программа, предполагающая как изучение основ ИТ-предпринимательства, так и практические шаги по реализации проекта.

Прием заявок для участия в программе открыт до 31 марта 2019.

В рамках полуторамесячной программы участники смогут создать высокотехнологичный проект с большим потенциалом роста. В этом помощь будут оказывать эксперты сообщества венчурных предпринимателейи инвесторов «Стартап Технологии».

Обучение будет проходить в онлайн-формате. Преимуществом данного формата является возможность изучения материалов в удобное время. В видео-уроках сжато и по существу излагается учебный материал. Полученные знания тут же можно применить, выполняя практические задания. Важно, что все задания относятся непосредственно к стартапу.При возникновении вопросов можно получить разъяснения со стороны наставников.

Проходить обучение и «ускорять» развитие своего стартапа можно даже с мобильного телефона из любой точки мира. Директор центра «Стартап Технологии» Алексей Шабловский подчеркивает, что участие в программе не ограничено ни образованием участников, ни возрастом, ни их местонахождением. Везде, где есть интернет, можно и нужно работать над созданием и прокачкой стартапа своей мечты.