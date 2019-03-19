Ранее мы показывали, как будут выглядеть станции новой линии метро в Минске. Сегодня, 20 марта, завод «Штадлер Минск» приоткрыл еще одну завесу тайны: он презентовал новый поезд, который будет ездить по этим станциям, пишет TUT.by.





«Изюминки» новых поездов



Вагоны поезда соединяет сквозной проход с широким переходом. Завод позаботился о людях с ограниченной мобильностью: для них в конце и в начале поезда есть специальные зоны. Там оборудовали приспособления для фиксации. Кроме того, внутри поездов установили систему вентиляции и кондиционеров. В составах – по 168 и 212 сидячих мест. Кузова, кстати, сделали звукоизоляционными – будет тише. В вагонах появились разъемы для зарядки телефонов. Важно: поезда расходуют электроэнергию экономично.







Игорь Шестакович, главный инженер Минского метрополитена, заявил, что поезд совсем скоро «обкатают и сертифицируют» – правда, без пассажиров. Но ждать открытия новой ветки не будут.







Скорость нового поезда – 80 км/ч, в то время как средняя скорость поездов – 40 км/ч. Но на скорости поездок и интервале между поездами это не отразится – считают, быстрее, чем есть, в метрополитене не надо.







За этот год в Минский метрополитен поставят шесть составов, а в следующем году – еще четыре. Со слов Шестаковича, к 2035 году планируют поменять около 200 вагонов. По этому поводу первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сказал: «Это предприятие наглядный пример и прямое доказательство того, как можно выстроить бизнес в Беларуси».







Фото: TUT.by.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Штадлер» показал, как будут выглядеть поезда для новой ветки метро Ранее мы показывали, как будут выглядеть станции новой линии метро в Минске. Сегодня, 20 марта, завод «Штадлер Минск» приоткрыл еще одну завесу тайны: он презентовал...