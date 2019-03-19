|
«Штадлер» показал, как будут выглядеть поезда для новой ветки метро
>
Ранее мы показывали, как будут выглядеть станции новой линии метро в Минске. Сегодня, 20 марта, завод «Штадлер Минск» приоткрыл еще одну завесу тайны: он презентовал новый поезд, который будет ездить по этим станциям,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее мы показывали, как будут выглядеть станции новой линии метро в Минске. Сегодня, 20 марта, завод «Штадлер Минск» приоткрыл еще одну завесу тайны: он презентовал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)