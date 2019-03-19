ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Штадлер» показал, как будут выглядеть поезда для новой ветки метро

20.03.2019 14:44 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Ранее мы показывали, как будут выглядеть станции новой линии метро в Минске. Сегодня, 20 марта, завод «Штадлер Минск» приоткрыл еще одну завесу тайны: он презентовал новый поезд, который будет ездить по этим станциям, пишет TUT.by.


«Изюминки» новых поездов

Вагоны поезда соединяет сквозной проход с широким переходом. Завод позаботился о людях с ограниченной мобильностью: для них в конце и в начале поезда есть специальные зоны. Там оборудовали приспособления для фиксации. Кроме того, внутри поездов установили систему вентиляции и кондиционеров. В  составах – по 168 и 212 сидячих мест. Кузова, кстати, сделали звукоизоляционными – будет тише. В вагонах появились разъемы для зарядки телефонов. Важно: поезда расходуют электроэнергию экономично.



Игорь Шестакович, главный инженер Минского метрополитена, заявил, что поезд совсем скоро «обкатают и сертифицируют» – правда, без пассажиров. Но ждать открытия новой ветки не будут. 



Скорость нового поезда – 80 км/ч, в то время как средняя скорость поездов – 40 км/ч. Но на скорости поездок и интервале между поездами это не отразится – считают, быстрее, чем есть, в метрополитене не надо.



За этот год в Минский метрополитен поставят шесть составов, а в следующем году – еще четыре. Со слов Шестаковича, к 2035 году планируют поменять около 200 вагонов. По этому поводу первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сказал: «Это предприятие наглядный пример и прямое доказательство того, как можно выстроить бизнес в Беларуси».



Фото: TUT.by.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее мы показывали, как будут выглядеть станции новой линии метро в Минске. Сегодня, 20 марта, завод «Штадлер Минск» приоткрыл еще одну завесу тайны: он презентовал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проект указа об изменении платежей за участие в дорожном движении внесен в Администрацию Президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика