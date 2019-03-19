Соцсети шутят о предложении переименовать столицу Казахстана в Нурсултан

19 марта Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев, принявший на себя полномочия президента страны, предложил переименовать Астану в Нурсултан, парламент одобрил это решение. Ниже — реакция некоторых пользователей соцсетей на это предложение.
Столица Казахстана Астана может быть переименована в Нурсултан.
Такое предложение внес преемник Назарбаева Токаев.
Ну не знаю.
Мне кажется, лучше к «Астана» просто добавить «Витесь».
Ты никогда не бывал
В нашем городе светлом,
Над вечерней рекой
Не мечтал до зари.
С друзьями ты не бродил
По широким проспектам,
Значит ты не видал
Лучший город земли.
Песня плывёт, сердце поёт,
Эти слова — о тебе, Нурсултан!