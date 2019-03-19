Соцсети шутят о предложении переименовать столицу Казахстана в Нурсултан

19 марта Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев, принявший на себя полномочия президента страны, предложил переименовать Астану в Нурсултан, парламент одобрил это решение. Ниже — реакция некоторых пользователей соцсетей на это предложение.

Столица Казахстана Астана может быть переименована в Нурсултан.

Такое предложение внес преемник Назарбаева Токаев.

Ну не знаю.

Мне кажется, лучше к «Астана» просто добавить «Витесь». — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 20 марта 2019 г.

Новый президент Казахстана предложил переименовать казахов в назарбахов. — Вайналдум-Вандайк (@dio_alex) 20 марта 2019 г.

Мстители: Эра Нурсултана — Теория Большого Нурсултана (@SGK_official_) 20 марта 2019 г.

Я уехал в Астану,

А приехал в Нурсултан — Джарахов (@DLGreez) 20 марта 2019 г.



