Новые функции в разделе «Курсы валют»

Теперь в разделе « Курсы валют » на Финансах TUT.BY стало быстрее и удобнее искать выгодный курс для обмена крупной суммы, а также появились безналичные курсы — по карточкам. Подробности читайте в нашем обзоре.





Курс валюты по сумме сделки

Ряд банков формируют курс валюты в зависимости от суммы обмена. Чем крупнее вы берете сумму для обмена, тем больше вы экономите, производя данную операцию. Следовательно, если у вас крупная сумма, то выгода очевидна. Поэтому теперь в разделе « Курсы валют » достаточно указать в фильтре нужную вам сумму либо валюту. Сразу же появится список выгодных курсов валют для вашей суммы.





Курс по карточке

Теперь вместе с наличными курсами вы можете увидеть и безналичные курсы валют: по вашим пластиковым банковским карточкам. Данная информация поможет вам при обмене в интернет-банкинге или в банкоматах. Для этого необходимо в фильтре конвертора выбрать «курс по карточке» и указать нужную вам сумму либо валюту. Как и в наличном курсе, у вас появится список выгодных курсов валют, подходящих для вашей суммы.

Быстрый конвертер валют по лучшему курсу в банках вашего города

В фильтре конвертора появилось окошко с подсказкой, которая мгновенно переводит необходимую вам сумму по лучшему курсу в банках. Конвертация зависит от установленной сортировки: покупка либо продажа. Просто выберите удобную сортировку и смотрите выгодное для вас предложение.





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