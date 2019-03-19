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Новые функции в разделе «Курсы валют»
Теперь в разделе «
Курс валюты по сумме сделки
Ряд банков формируют курс валюты в зависимости от суммы обмена. Чем крупнее вы берете сумму для обмена, тем больше вы экономите, производя данную операцию. Следовательно, если у вас крупная сумма, то выгода очевидна. Поэтому теперь в разделе «
Курс по карточке
Теперь вместе с наличными курсами вы можете увидеть и безналичные курсы валют: по вашим пластиковым банковским карточкам. Данная информация поможет вам при обмене в интернет-банкинге или в банкоматах. Для этого необходимо в фильтре конвертора выбрать «курс по карточке» и указать нужную вам сумму либо валюту. Как и в наличном курсе, у вас появится список выгодных курсов валют, подходящих для вашей суммы.
Быстрый конвертер валют по лучшему курсу в банках вашего города
В фильтре конвертора появилось окошко с подсказкой, которая мгновенно переводит необходимую вам сумму по лучшему курсу в банках. Конвертация зависит от установленной сортировки: покупка либо продажа. Просто выберите удобную сортировку и смотрите выгодное для вас предложение.
Следите за курсами валют в разделе «Финансы TUT.BY»! А также скачивайте наше мобильное приложение «Финансы TUT.BY» для комфортного решения финансовых вопросов.
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Теперь в разделе «Финансы TUT.BY» стало быстрее и удобнее искать выгодный курс для обмена крупной суммы, а также появились безналичные курсы - по карточкам....
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