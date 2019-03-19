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«Радовались всей семьей, визжали». Нашелся победитель лотереи, который выиграл почти 280 тысяч долларов

20.03.2019 15:28 — Разное | Tut.by  
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Нашелся победитель электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36», который сорвал джекпот в 591 954 рубля. Победную ставку сделала минчанка Татьяна. Минчанка только вчера проверила свою ставку, а сегодня предъявила организаторам игры свой победный чек-прогноз.


— Услышали по радио о том, что ищут победителя. Подумали, что это мы. Вечером пришли с работы, проверили. Радовались всей семьей, визжали, — рассказывает Татьяна. — Деньги будут направлены на осуществление своего счастливого будущего — моего будущего и моей семьи.

Татьяна рассказывает, что и раньше у нее были выигрыши в интерактивной игре, но не такие солидные. «На сегодня благодаря этой интерактивной игре я счастливый человек».- говорит минчанка.

Напомним, победная ставка была сделана в минском микрорайоне Серебрянка. Победитель вечером 15 марта выбрал комбинацию из чисел 1, 14, 24, 29, 33. Именно она выпала при розыгрыше 17 марта.

В Беларуси выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами.

 
 
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Минчанка только вчера проверила свою ставку, а сегодня предъявила организаторам игры свой победный чек-прогноз.
 
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