«Радовались всей семьей, визжали». Нашелся победитель лотереи, который выиграл почти 280 тысяч долларов

Нашелся победитель электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36», который сорвал джекпот в 591 954 рубля. Победную ставку сделала минчанка Татьяна. Минчанка только вчера проверила свою ставку, а сегодня предъявила организаторам игры свой победный чек-прогноз.





— Услышали по радио о том, что ищут победителя. Подумали, что это мы. Вечером пришли с работы, проверили. Радовались всей семьей, визжали, — рассказывает Татьяна. — Деньги будут направлены на осуществление своего счастливого будущего — моего будущего и моей семьи.

Татьяна рассказывает, что и раньше у нее были выигрыши в интерактивной игре, но не такие солидные. «На сегодня благодаря этой интерактивной игре я счастливый человек».- говорит минчанка.

Напомним, победная ставка была сделана в минском микрорайоне Серебрянка. Победитель вечером 15 марта выбрал комбинацию из чисел 1, 14, 24, 29, 33. Именно она выпала при розыгрыше 17 марта.

В Беларуси выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами.