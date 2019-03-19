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У нас все дороже, зато живем дольше: сравнили стоимость жизни в Беларуси и Казахстане
Зарплаты
По данным Национального статистического комитета, в 2018 году номинальная начисленная
По информации Комитета по статистике Казахстана, среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в Казахстане за аналогичный период составила 162 267 тенге, или $470,7.
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Myfin.by сравнил стоимость жизни в Беларуси и Казахстане и посмотрел, где жить более комфортно и дешево.
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