У нас все дороже, зато живем дольше: сравнили стоимость жизни в Беларуси и Казахстане

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Зарплаты

По данным Национального статистического комитета, в 2018 году номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь за период с января по декабрь составила 957 рублей, или $454.

По информации Комитета по статистике Казахстана, среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в Казахстане за аналогичный период составила 162 267 тенге, или $470,7.