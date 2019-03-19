Избрание Назарбаевой спикером сената уравняло ее шансы с Токаевым стать следующим президентом Казахстана, считают политологи

Казахстанские политологи считают, что избрание старшей дочери экс-президента Дариги Назарбаевой спикером сената республики является "своеобразным ультиматумом элите" и дает ей возможность набрать опыта к предстоящим выборам главы государства.

По мнению политолога Данияра Ашимбаева, избрание Д.Назарбаевой спикером сената "очень сильно подвешивает" положение занявшего до выборов пост президента страны ее предшественника на посту спикера Касым-Жомарта Токаева.

"Ни вчера, ни сегодня не прозвучала мысль о том, что Касым-Жомарт Токаев будет баллотироваться на президентских выборах, которые, я думаю, пройдут в декабре текущего года, как уже успела практически на третьем посту в стране появиться амбициозная Дарига Нурсултановна. Это сейчас делает положение К.Токаева несколько подвешенным", - сказал в среду агентству "Интерфакс-Казахстан" Д.Ашимбаев.

По его словам, не успел К.Токаев стать президентом, "как спустя два часа его уравновесили возможным кандидатом на ближайшие выборы от партии власти". "Тем более контроль над "Нур Отан" Нурсултан Абишевич оставил за собой. Все это добавляет некой пикантности процессу смены власти", - считает политолог.

Вместе с тем он отметил, что "не исключено, что выдвижение Дариги Назарбаевой на пост председателя сената - это не столько заявка ее на следующее президентство, сколько намек Елбасы (Лидер нации, конституционный статус первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - ИФ) элите - либо элита объединяется вокруг Касым-Жомарта Токаева, либо она будет иметь дело с Даригой Назарбаевой. (...) Это такой маневр Елбасы своеобразным ультиматумом стране".

Между тем политолог Аскар Нурша сказал агентству "Интерфакс-Казахстан", что избрание Д.Назарбаевой "дает ей возможность набраться опыта на столь высоком руководящем посту и улучшить стартовые позиции к предстоящим выборам президента".

"Это избрание Д.Назарбаевой усиливает интригу в предвыборный период вокруг фигуры возможного будущего президента", - отметил он.

Н.Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении с себя полномочий президента республики с 20 марта. В соответствии с Конституцией, полномочия президента Казахстана перешли к спикеру сената К.Токаеву, который в среду вступил в должность президента страны.

В то же время Н.Назарбаев остался председателем Совета Безопасности Казахстана, а также председателем правящей партии "Нур Отан", председателем Ассамблеи народов Казахстана, членом Конституционного совета. "Авторитетное мнение Елбасы будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера", - заявил новый президент Казахстана К.Токаев.

Полномочия президента Казахстана перешли к К.Токаеву на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

В свою очередь спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана в среду была избрана Д.Назарбаева - старшая дочь Н.Назарбаева.

В соответствии с Конституцией, полномочия президента в случае отставки избранного президента переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики по таким основаниям не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию страны.