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ЕК оштрафовала Google на 1,5 млрд евро за нарушение конкуренции в рекламной сфере

20.03.2019 15:19 — Разное | Интерфакс  
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Европейская комиссия оштрафовала компанию Google, входящую в холдинг Alphabet, на 1,49 млрд евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.

Это третий штраф в отношении компании в Европе за последние два года. Предыдущие два расследования касались злоупотребления доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств и при продвижении сервиса Google Shopping.

В общей сложности антимонопольные органы ЕС потребовали от Google 8,2 млрд евро.

Последнее дело касается системы AdSense for Search, которая размещает рекламу на сторонних сайтах. Власти ЕС обвинили Google в том, что ее контракты с сайтами включали в себя положения, которые запрещали конкурентам (например, Yahoo или Microsoft) размещать свою рекламу на этих сайтах.

Данная практика была прекращена в 2016 году. На AdSense пришлось порядка 20% рекламной выручки Google за 2015 год, причем этот показатель стабильно снижается с 2010 года.

"Google укрепил свое доминирующее положение на рынке онлайн-рекламы на основе поисковых запросов и обезопасил себя от конкурентного давления, введя нарушающие конкуренцию условия в контракты, касающиеся сторонних сайтов, - говорится в сообщении члена Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. - Это является нарушением антимонопольного законодательства ЕС".

 
 
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Европейская комиссия оштрафовала компанию Google, входящую в холдинг Alphabet, на 1,49 млрд евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов. Это...
 
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