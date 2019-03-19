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Виктор Прокопеня награжден StrategEast Westernization Award за разработку IT-законодательства
Белорусский предприниматель и венчурный инвестор Виктор Прокопеня удостоен премии "Westernization Award" американского центра "StrategEast".
Церемония награждения прошла в парламенте Великобритании.
Белорусский предприниматель признан человеком года в категории "Вестернизация Законодательства", и удостоен награды за разработку одной из самых передовых законодательных баз для IT-бизнеса в постсоветских странах.
Вместе с Виктором Прокопеней, по результатам 2018 года премией "Westernization Award" были награждены:
Премия "Westernization Award" вручается американским центром "StrategEast" ежегодно за успехи в вестернизации постсоветских стран.
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Белорусский предприниматель и венчурный инвестор Виктор Прокопеня удостоен премии "Westernization Award" американского центра "StrategEast". Церемония награждения прошла в...
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