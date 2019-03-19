Виктор Прокопеня награжден StrategEast Westernization Award за разработку IT-законодательства

Белорусский предприниматель и венчурный инвестор Виктор Прокопеня удостоен премии "Westernization Award" американского центра "StrategEast".

Церемония награждения прошла в парламенте Великобритании.

Белорусский предприниматель признан человеком года в категории "Вестернизация Законодательства", и удостоен награды за разработку одной из самых передовых законодательных баз для IT-бизнеса в постсоветских странах.

Вместе с Виктором Прокопеней, по результатам 2018 года премией "Westernization Award" были награждены:

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев – за политические и экономические реформы в Узбекистане;

дипломат Вольфганг Ишингер – за проведение в Минске выездной сессии Мюнхенской конференции по безопасности;

генеральный директор авиакомпании "Ryanair" Майкл О’Лири – за организацию доступных авиарейсов из Украины в Западную Европу;

казахский учёный Ерден Кажибек – за разработку нового казахского алфавита на основе латиницы;

бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес – за создание в Эстонии системы "электронного государства".

Премия "Westernization Award" вручается американским центром "StrategEast" ежегодно за успехи в вестернизации постсоветских стран.