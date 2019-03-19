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Для иностранных послов в Беларуси организуют экскурсию в "Великий камень"

20.03.2019 14:39 — Разное | Интерфакс  
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и посол КНР в Минске Цуй Цимин договорились провести экскурсию для глав иностранных дипмиссии по индустриальному парку "Великий камень".

"Достигнута договоренность о проведении в апреле ознакомительной экскурсии глав дипломатических представительств, аккредитованных в нашей стране, в индустриальный парк "Великий камень", - сообщили в пресс-службе МИД по итогам встречи министра и посла.

По информации ведомства, в ходе встречи рассмотрены актуальное состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений. "Стороны обсудили предстоящую встречу лидеров двух стран в рамках Второго международного форума по сотрудничеству "Один пояс, один путь", - добавили в МИД.

Министр иностранных дел также подчеркнул важность участия правительственной делегации КНР в мероприятиях Форума по китайско-белорусскому сотрудничеству и региональному развитию инициативы "Пояса и Пути", который пройдет в индустриальном парке "Великий камень" в июле нынешнего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и посол КНР в Минске Цуй Цимин договорились провести экскурсию для глав иностранных дипмиссии по индустриальному...
 
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