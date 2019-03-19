"Пробуждение разума": 10 интеллектуалов выступят на большой конференции TEDxMinsk 2019 на сцене Купаловского театра

30 марта 2019 года в Минске на главной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы пройдет большая локальная конференция TEDxMinsk "Пробуждение разума" (Awakening of the Mind). Конференция пройдет при поддержке генерального партнера – компании velcom.

Стоит отметить, что все 400 билетов на конференцию были проданы за неполные 4 дня. Но тем, кто не успел их купить, не нужно отчаиваться – организаторы будут вести бесплатную прямую трансляцию конференции на youtube-канале TEDxMinsk по ссылке .



Конференция TEDxMinsk 2019 "Пробуждение разума" в этом году станет по-настоящему мультитематичной и мультиязычной. В красный круг TED выйдут как белорусские, так и зарубежные интеллектуалы, готовые поделиться своими идеями:

Андрей Сокол, нейроанатом и невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной анатомии БГМУ;

нейроанатом и невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной анатомии БГМУ; Анастасия Липневич, белоруска по происхождению, лучший молодой ученый по признанию Американской психологической ассоциации, профессор и директор по развитию научных исследований преподавательского состава City University of New York;

белоруска по происхождению, лучший молодой ученый по признанию Американской психологической ассоциации, профессор и директор по развитию научных исследований преподавательского состава City University of New York; Матвей Сабуров, режиссер, клипмейкер, музыкант и организатор фестиваля SPRAVA;

режиссер, клипмейкер, музыкант и организатор фестиваля SPRAVA; Линор Горалик, российско-израильская писательница, поэтесса, художница, теоретик моды;

российско-израильская писательница, поэтесса, художница, теоретик моды; Алекс Кремер , глава представительства Всемирного банка в Республике Беларусь, выпускник Кембриджа;

, глава представительства Всемирного банка в Республике Беларусь, выпускник Кембриджа; Пафнутий Кузюкян, музыкант оркестра Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларуси (валторна), участник групп "Ляпис Трубецкой" и "Грезы Пафнутия";

музыкант оркестра Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларуси (валторна), участник групп "Ляпис Трубецкой" и "Грезы Пафнутия"; Никита Сысков, член Mikkeller Running Club, участники которого совмещают два противоположных увлечения: пиво и бег;

член Mikkeller Running Club, участники которого совмещают два противоположных увлечения: пиво и бег; Кристиан Лаке , инженер по телекоммуникациям, технический директор A1 Telekom Austria Group;

, инженер по телекоммуникациям, технический директор A1 Telekom Austria Group; Илья Кухарев , креативный директор getbob agency, куратор и преподаватель блока "Креатив" минского отделения школы креативного мышления ИКРА;

, креативный директор getbob agency, куратор и преподаватель блока "Креатив" минского отделения школы креативного мышления ИКРА; Ирина Кашпей, эколог, студентка магистратуры Эдинбургского университета по специальности "Биоразнообразие, дикая природа и здоровье экосистем".

Со сцены будут звучать три языка: белорусский, русский, и английский. Также будет предусмотрен сурдоперевод.

"В этом году нам удалось реализовать нашу давнюю мечту: провести нашу большую интеллектуальную конференцию TEDxMinsk в сакральном месте – на главной сцене Купаловского театра. Мы очень надеемся, что гости конференции будут впечатлены теми идеями, которыми с ними готовы поделиться наши спикеры. Главными темами конференции, которая в этом году получила название "Пробуждение разума", станут психология, дикая природа, нейроанатомия, бег, макроэкономика, мода, мотивация, музыка, технологии, социальные инициативы. Абсолютно уверена, что зрители конференции TEDxMinsk 2019 получат мощнейший заряд интеллектуальной энергии для развития собственных идей", – отметила лицензиат TEDxMinsk Инна Карней.

У зрителей конференции будет возможность обсудить все выступления во время перерывов, а продолжением вечера и приятным бонусом для всех зрителей и спикеров конференции станет спектакль "АРТ" – интеллектуальная комедия известного французского драматурга Ясмины Реза в постановке Николая Пинигина на белорусском языке.

В рамках конференции TEDxMinsk 2019 также пройдет встреча менторов и финалистов социально-образовательного проекта для старшеклассников velcom YOUTH. Десять учащихся 10-х и 11-х классов, представивших лучшие проекты, были отобраны жюри и будут готовиться выступить на специальной конференции TEDxYouth@Minsk , которая пройдет 18 мая 2019 г. В течение ближайших недель с финалистами будут работать менторы TEDxMinsk, учить не бояться выступать перед большой аудиторией, после чего старшеклассникам самим предстоит войти в красный круг и рассказать про свои идеи, которые готовы изменить мир. Особенностью проекта velcom YOUTH, который реализуется компанией velcom при поддержке министерства образования и организаторов конференции TEDxMinsk, является то, что вся коммуникация от подачи заявок на конкурс до выступления в финале ведется на белорусском языке.

О конференциях TEDx

Конференции TEDx – локальные мероприятия, организованные по стандартам и лицензии глобального TED, – проводятся по всему миру с 2009 года. Выступления на TEDх-конференциях отличает особый формат: 18-минутная творческая презентация идеи одним автором, цель которой – создать яркое, вдохновляющее аудиторию интеллектуальное шоу.

Движение TEDх в Беларуси охватывает все больше белорусов и проходит в новых форматах. Так за последние полгода прошли несколько небольших мероприятий TEDxMinskSalon, конференция для женщин TEDxMinskWomen. Новый формат 2019 года – конференция для старшеклассников TEDxYouth@Minsk в мае в рамках масштабного образовательного проекта velcom YOUTH. 10 его финалистов получат возможность дополнительно "прокачать" свои навыки выступления с персональными менторами из числа спикеров и организаторов конференций TEDx, чтобы выступить перед большой аудиторией на белорусском языке на конференции TEDxYouth@Minsk .

Глобальные и локальные конференции TEDx собирают огромное число зрителей по всему миру и еще большее количество онлайн-просмотров: видеозаписи всех событий TED-конференций переводятся на несколько языков и размещаются в открытом доступе на официальном канале TED.com. Таким образом, идеи участников TEDxMinsk будут услышаны во всем мире.

O TEDx в Беларуси

TEDx – независимые образовательные мероприятия, которые проходят по всему миру под брендом TED.

TEDx в Минске проводятся с 2009 года. Первая конференция с локальными спикерами прошла в декабре 2013 года. C 2014 до 2017 года TEDx в Минске проводятся под маркой TEDxNiamiha, а с 2017-го – под брендом TEDxMinsk. События проходят в разных форматах: небольшие мероприятия TEDxMinskSalon, конференции для женщин TEDxMinskWomen и большая ежегодная конференция TEDxMinsk, которая в этом году пройдет в Купаловском театре.

Дополнительная информация:

Инна Карней, лицензиат TEDxMinsk

+375 29 750-14-11, TEDxMinsk2018@gmail.com