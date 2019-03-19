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Минфин Беларуси не исключает изменения ставок акцизов на автотопливо в текущем году

20.03.2019 14:22 — Разное | Интерфакс  
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Министерство финансов Беларуси не исключает возможного изменения ставок акцизов на автомобильное топливо в 2019 году.

"Когда мы планировали бюджет на 2019 год, были одни условия - нефть была свыше $70 за баррель, разговоры были о том, что она может к $80 приблизиться. Но, как показал конец года, цены упали, поэтому конъюнктура дала возможность скорректировать акцизную политику. Вопрос обсуждался, было принято решение пока повысить акцизы, тем более для нас сейчас это актуально в условиях реализации налогового маневра",  цитирует госагентство "БелТА" замглавы Минфина Дмитрия Кийко.

Д.Кийко отметил, что ведомство намерено "гибко реагировать на изменение рынка" и не исключено как повышение, так и снижение акцизов.

"Но в принципе мы исходим из того, чтобы обеспечить стабильность. Это будут исключительные решения, когда будут рассматриваться повышение или снижение", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на текущей неделе было принято решение о повышении ставок акцизов на автотопливо. Новые ставки будут действовать до 31 декабря 2019 года.

Ранее правительство Беларуси предусматривало снижение акцизов на автомобильное топливо в качестве меры финансовой поддержки белорусских НПЗ в условиях реализуемого в России "налогового маневра" и альтернативы повышению розничных цен на внутреннем рынке.

С начала текущего года цены на топливо в Беларуси повышались четыре раза (на 1 копейку), в последний раз это произошло 17 марта.

В прошлом году топливо в Беларуси дорожало 27 раз, за год цены выросли почти на 19%.

 
 
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Министерство финансов Беларуси не исключает возможного изменения ставок акцизов на автомобильное топливо в 2019 году.
 
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