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Россельхознадзор запретил ввоз продукции растениеводства из Парагвая через Беларусь

20.03.2019 14:09 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор с 20 марта запретил поставки продукции растениеводства из Парагвая через Беларусь. Такие же меры могут быть приняты и в отношении продукции из других стран, под видом которой недобросовестные поставщики пытаются ввезти санкционные продукты.

Как сообщает Россельхознадзор, под видом яблок из Парагвая могли ввозиться фрукты из стран, подпавших под российское продэмбарго.

В декабре 2018 года из Беларуси в Россию стали поступать товарные партии яблок, выращенных якобы в Парагвае. Поставки сопровождались реэкспортными сертификатами, выданными в Беларуси. В связи с этим Россельхознадзор запросил национальную службу качества и безопасности растений и семян Парагвая (SENAVE) подтвердить происхождение яблок.

В ходе переговоров с парагвайскими специалистами выяснилось, что в Парагвае нет промышленного производства яблок. Нет и поставок плодоовощной продукции в страны Евросоюза и Россию.

В связи с этим Россельхознадзор запретил ввоз плодоовощной продукции из Парагвая через Беларусь. Поставки парагвайской продукции возможны только через пункты пропуска, расположенные на российском участке границы ЕАЭС.

"Мы будем медленно и верно закрывать эти потоки, сейчас накапливаем необходимые материалы", - заявил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, такая же проблема есть и с фруктами, якобы выращенными в Турции. "Но турецкий производитель уже сообщил, что в Россию фрукты не отправлял, - сказал он. - Значит, тоже будем закрывать канал поставок через Беларусь якобы турецкой продукции. По всем доказанным фактам недостоверной информации о стране происхождения фруктов будем принимать меры".

 
 
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Россельхознадзор с 20 марта запретил поставки продукции растениеводства из Парагвая через Беларусь. Такие же меры могут быть приняты и в отношении продукции из...
 
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