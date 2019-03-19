Условия кредитования покупки белорусских Geely изменятся с 1 апреля

ОАО "БПС-Сбербанк" изменит условия кредитования покупки автомобилей, выпускаемых заводом "БелДжи" (совместное предприятие белорусского холдинга "БелАЗ" и китайской Geely), сообщил председатель правления банка Игорь Меркулов.

"С 1 апреля по автомобилям эконом-класса (Emgrand 7 – ИФ) ставка по кредиту останется 1,9%. По автомобилям более высокого сегмента (Emgrand X7 и Atlas – ИФ) будет ставка 3,9%", - сказал И.Меркулов на пресс-конференции в среду в Минске.

По словам председателя правления, вместе с тем банк пошел навстречу заемщикам и принял решение, что кредит на покупку будет выдаваться с учетом совокупного дохода семьи, а не только кредитополучателя. "Банки могут выдать кредит физлицу, если не более 40% его дохода идет на погашение кредита. Мы приняли решение о 40% совокупного дохода семьи, который учитывается при выдаче кредита для покупки автомобиля", - пояснил он.

Как сообщалось, БПС-Сбербанк год назад запустил программу по льготному кредитованию на покупку автомобилей Geely.