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Ученые рассказали, как один сладкий напиток в день влияет на риск преждевременной смерти

20.03.2019 15:52 — Разное | Tut.by  
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Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана проверили, как потребление сахаросодержащих напитков влияет на здоровье.


Фото: pixabay.com

К сахаросодержащим напиткам отнесли не только газировку, но и негазированную сладкую воду, лимонады и энергетические напитки.

Для изучения использовали данные исследования, наблюдавшего за медиками в США: информацию о здоровье 51 тысячи мужчин собирали 28 лет, 121 тысячи женщин — 34 года.

Оказалось, что риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний вырастает на 31% (а риск умереть от рака на 16%) у людей, которые выпивают два или больше сахаросодержащих напитка в день — по сравнению с теми, кто выпивает меньше одной порции в месяц. Один сахаросодержащий напиток в день увеличивал риск преждевременной смерти от любой причины на 14%.

Авторы исследования посоветовали ограничить употребление таких напитков и по возможности заменять их водой.

Тем не менее, следует иметь в виду, что у исследования — несмотря на его полноту и продолжительность — есть ограничения. Во-первых, о том, сколько сахаросодержащих напитков они выпивают в день, волонтеры сообщали сами — а значит, их отчеты могли быть неточными. Во-вторых, такой тип наблюдательного исследования лишь показывает связь между сахаросодержащими напитками и риском развития болезней — но не доказывает, что одно является причиной другого.

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Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана проверили, как потребление сахаросодержащих напитков влияет на здоровье.
 
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