В Японии раньше обычного зацвела сакура

Новости Японии. В Японии началось цветение сакуры. Первые бутоны расцвели на четыре дня раньше обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с теплой погодой в стране. 20 марта температура воздуха в некоторых районах превысила 19 градусов. Традиционно начало сезона цветения сакуры объявляется, когда на одном из контрольных деревьев появится не менее пяти нежно-розовых цветков. Время полного расцвета дальневосточной вишни придется на апрель.







