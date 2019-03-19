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В Японии раньше обычного зацвела сакура

20.03.2019 15:49 — Разное | СТВ  
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Новости Японии. В Японии началось цветение сакуры. Первые бутоны расцвели на четыре дня раньше обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с теплой погодой в стране. 20 марта температура воздуха в некоторых районах превысила 19 градусов. Традиционно начало сезона цветения сакуры объявляется, когда на одном из контрольных деревьев появится не менее пяти нежно-розовых цветков. Время полного расцвета дальневосточной вишни придется на апрель.

В Японии раньше обычного зацвела сакура

В Японии раньше обычного зацвела сакура
 
 
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Новости Японии. В Японии началось цветение сакуры. Первые бутоны расцвели на четыре дня раньше обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с...
 
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