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В нидерландском Утрехте задержали третьего подозреваемого в стрельбе
Новости Нидерландов. В нидерландском Утрехте задержали третьего подозреваемого в стрельбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В данные минуты выясняется, причастен ли 40-летний мужчина к данному инциденту.
Ранее задержанный уроженец Турции остается под стражей. Его считают главным подозреваемым. Известно, что несколько недель назад он находился в заключении и являлся фигурантом уголовных дел. Мотивы нападавшего до сих пор не ясны. Правоохранители рассматривают две версии: террористическая атака и бытовая ссора.
Напомним, днем 18 марта злоумышленник
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Новости Нидерландов. В нидерландском Утрехте задержали третьего подозреваемого в стрельбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В данные минуты...
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