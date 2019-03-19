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В Таиланде перевернулся рейсовый автобус
Новости Таиланда. В Таиланде перевернулся рейсовый автобус, пострадали более 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Транспортное средство съехало с шоссе в разделительную канаву, после чего перевернулось. В этот момент в салоне находились 44 пассажира. Пострадавших доставили в больницу, двое из них получили серьезные травмы.
По предварительным данным, причина аварии – усталость водителя. Обстоятельства происшествия выясняются.
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Новости Таиланда. В Таиланде перевернулся рейсовый автобус, пострадали более 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство...
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