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«Русская дюймовочка» Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ в Японии
Новости Японии. В Сайтаме с 18 по 24 марта проходит чемпионат мира по фигурному катанию. 20 марта было выступление фигуристок в короткой программе. Победительницей стала Алина Загитова.
От России выступали
Евгения Медведева свой прокат начала с каскада из тройных флипа и тулупа, затем последовали двойной аксель и тройной риттбергер. Бросающихся в глаза ошибок не было, так что фигуристка без проблем набрала 74,23 балла. Этого результата не хватило, чтобы попасть в тройку лучших, но Медведева обеспечила себе четвёртое место и хорошую основу для предстоящей произвольной программы.
Фаворит турнира японка
Прокаты
Второе место за японкой Каори Сакамото. Фигуристка выступала первой из сильнейшей группы. Судьи страны-хозяйки на баллы не поскупились, хотя стоит признать, что прокат действительно получился хорошим. В итоге 76,86 балла.
Замкнула тройку лидеров ученица
Произвольная программа пройдёт 22 марта, тогда и станет известна новая чемпионка мира в одиночном катании.
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Новости Японии. В Сайтаме с 18 по 24 марта проходит чемпионат мира по фигурному катанию. 20 марта было выступление фигуристок в короткой программе. Победительницей...
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