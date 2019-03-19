ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учесть опыт Германии. О новых подходах в использовании возобновляемых источников энергии говорили в Минске

20.03.2019 15:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Новые подходы в использовании возобновляемых источников энергии. 20 марта эту тему обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учесть опыт Германии. О новых подходах в использовании возобновляемых источников энергии говорили в Минске

В центре внимания – опыт Германии, где порядка трети энергии вырабатывается с помощью солнца, ветра и тепла Земли. Небольшие подстанции и мобильные источники позволяют стабилизировать энергосистему страны и снизить стоимость для потребителей. Эта мировая тенденция последних лет.

В Беларуси количество установок по производству энергии с использованием возобновляемых источников также ежегодно растет.

Учесть опыт Германии. О новых подходах в использовании возобновляемых источников энергии говорили в Минске

Михаил Малашенко, директор Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Интегрировать возобновляемые источники энергии в энергосистему Германии как раз позволяет распределенная генерация. В том числе и этот опыт мы хотим использовать и для нашей энергосистемы, для интеграции наших возобновляемых источников энергии и для интеграции Белорусской АЭС.

Учесть опыт Германии. О новых подходах в использовании возобновляемых источников энергии говорили в Минске

Алексей Филинович, директор немецкой энергетической компании:
Поделимся реальным опытом, технологической частью, организационно-правовыми, каким образом финансируются эти инструменты, как это реализовано технически, в поддержку энергосистемы, повышения надежности, снижения себестоимости генерации, снижения тарифов для конечного потребителя. Потому что задача двойная: интегрировать АЭС и снижать финансовую нагрузку на реальный сектор экономики.

По прогнозам специалистов, в Беларуси возобновляемые источники к 2035 году позволят производить более 2,5 миллиардов киловат-часов электроэнергии в год. Такой результат не только снизит ее себестоимость, но и позволит на более выгодных условиях сотрудничать с зарубежными партнерами.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новые подходы в использовании возобновляемых источников энергии. 20 марта эту тему обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соцсети шутят о предложении переименовать столицу Казахстана в Нурсултан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика