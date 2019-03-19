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Учесть опыт Германии. О новых подходах в использовании возобновляемых источников энергии говорили в Минске
Новости Беларуси. Новые подходы в использовании возобновляемых источников энергии. 20 марта эту тему обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания – опыт Германии, где порядка трети энергии вырабатывается с помощью солнца, ветра и тепла Земли. Небольшие подстанции и мобильные источники позволяют стабилизировать энергосистему страны и снизить стоимость для потребителей. Эта мировая тенденция последних лет.
В Беларуси количество установок по производству энергии с использованием возобновляемых источников также ежегодно растет.
Михаил Малашенко, директор Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Алексей Филинович, директор немецкой энергетической компании:
По прогнозам специалистов, в Беларуси возобновляемые источники к 2035 году позволят производить более 2,5 миллиардов киловат-часов электроэнергии в год. Такой результат не только снизит ее себестоимость, но и позволит на более выгодных условиях сотрудничать с зарубежными партнерами.
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Учесть опыт Германии. О новых подходах в использовании возобновляемых источников энергии говорили в Минске
Новости Беларуси. Новые подходы в использовании возобновляемых источников энергии. 20 марта эту тему обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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